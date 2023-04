El presidente de Aragón, Javier Lambán, admitió ayer que le preocupa «mucho no, lo siguiente» la falta de lluvias en la comunidad, que pone en peligro las cosechas en amplias extensiones del territorio y que ha llevado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a convocar una nueva reunión de la Mesa Nacional de la Sequía el próximo día 19 tras la petición realizada por organizaciones agrarias y comunidades. «Hace muchos años que no percibía y con razones absolutamente fundadas tanta preocupación en el sector agrario y ganadero», ha asegurado Lambán en declaraciones a los medios tras reunirse con el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. «Si no llueve en los próximos días, la cosecha de secano está definitivamente perdida en amplísimas superficies del territorio aragonés, muchas de regadío también están comprometidas y desde luego los cereales de verano y las segundas cosechas pueden quedar prácticamente eliminadas en amplias extensiones», ahondó el dirigente socialista.

Tras la reunión de la Mesa de la Sequía se celebrará un encuentro con las organizaciones agrarias aragonesas, con las que el consejero del ramo, Joaquín Olona, está en contacto, para «tomar el pulso concreto a la realidad de este momento» e intercambiar información y el alcance de los seguros agrarios, porque la situación «no es preocupante, es lo siguiente de preocupante». El contexto actual, con los sindicatos agrarios alertando de la situación «catastrófica» de la campaña del cereal, que asegura ya ha perdido el 70% de la misma por la falta de precipitaciones, ya es lo suficientemente alarmante como para sentarse a hablar en esa mesa de la sequía. Y a esto se suma que el balance actual de la temporada es muy preocupante. Durante el actual año agrícola (desde el 1 de septiembre de 2022 a 31 de agosto del 2023), hasta el pasado 31 de marzo, Aragón presenta un déficit de precipitaciones de un 27 %, lo que en su conjunto le otorga un carácter muy seco, con respecto a las medias de referencia (1991-2020). Según el balance que hizo público ayer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la variación en su distribución territorial oscila entre totales pluviométricos, en relación a la normal, de alrededor del 55 % menos de precipitación registrada en Aguarón y del 35 % más recogida en el observatorio de Teruel. En su conjunto, la comunidad presenta un déficit de 82 litros por metro cuadrado y sitúa a este periodo como el octavo más seco desde 1961 (siendo el 2007-08, con un 43 % menos de agua a estas alturas, el primero. Con todo, ya a nivel nacional la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) urgió ayer al Gobierno central a aprobar cuanto antes un decreto ley de sequía para paliar el «drama actual» que sufre el sector por la falta de lluvias. H