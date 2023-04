Aún no está claro si la unión de estaciones será una realidad, pero la conexión de los políticos de la Diputación Provincial de Huesca sí es evidente. En un pleno extraordinario, celebrado este viernes, han aprobado una propuesta de resolución que insta a la DGA a actuar en favor de la telecabina del Pirineo, acelerando plazos, trámites y garantizando su construcción, haya fondos europeos o no.

"Estamos ante un tema de interés provincial y muy importante para todos", ha resumido el presidente oscense, Miguel Gracia, que ha defendido "la importancia" de la nieve en la provincia.

"Esto va más allá de los fondos", ha certificado Gracia, en la única mención del presidente a la posibilidad de que unir Astún y Formigal no se pueda hacer con los 26 millones de euros marcados para el proyecto.

Gracia ha insistido en la necesidad de las dos comisiones de seguimiento pedidas este viernes "porque hay que clarificar los tiempos administrativos", sin olvidar que la propuesta está en los tribunales. "Es una buena idea y confío en que la DGA nos convocará cuanto antes a estas dos reuniones", ha señalado Gracia.

"El plan de la nieve es estratégico para la provincia y la voluntad del sector es seguir compitiendo", ha asegurado el presidente socialista de la DPH, que ha agradecido al resto de los grupos políticos el consenso, "y más a las puertas de un nuevo período electoral".

Distintos colores políticos en la misma línea

La aprobación por unanimidad de esta nueva instancia al Gobierno de Aragón ha estado apoyada, también en sus declaraciones, por miembros del Partido Popular y del PAR.

Gerardo Oliván, portavoz de los populares, ha destacado que así se busca el "posicionamiento unánime" de la DPH sobre el tema y darle fuerza en la sociedad aragonesa. "Tenemos que ponernos al nivel de nuestros competidores, como Andorra o Cataluña", ha detallado Oliván, que considera este proyecto "un sueño desde hace muchos años" y en el que solo se ha puesto empeño "cuando han llegado los fondos europeos, aunque tiene que salir adelante con ellos o sin ellos".

Oliván ha analizado los diferentes problemas con los que nace la unión de estaciones, como los plazos, la judicialización del proceso o el conflicto en el seno del Gobierno autonómico. Ha señalado a la DGA como "el impulsor del proyecto" y ha definido a la DPH como "el vehículo para licitar las obras", aunque debe ser el Ejecutivo autonómico "el que garantice la posible devolución de los fondos y sus intereses, si finalmente esto se tiene que llevar a cabo".

"Creemos necesario este posicionamiento unánime y lo que pedimos es que se conformen las reuniones pertinentes para encarar estos plazos y que la DGA organice plan estratégico de inversión en la nieve", ha completado el portavoz popular, que ha asegurado que la DPH no actuará "hasta que no haya garantías" y que el impulso a la nieve se debe dar "para no quedarnos en el furgón de cola frente a nuestros competidores".

Por su parte, Joaquín Serrano, del PAR, ha puesto en valor "los acuerdos a los que hemos llegado sobre este tema desde un inicio", una práctica "imprescindible" en la diputación provincial.