Genepol es una compañía que apuesta por darle una nueva vida al plástico. Con sede en A Coruña y asentada en Aragón, esta firma produce polietileno de baja densidad reciclado, con lo que por un lado ejerce un papel muy activo en el ámbito de la economía circular y, por otro, contribuye a evitar la puesta en circulación de plásticos de primer uso.

La compañía distribuye a escala nacional e internacional y produce en tres fábricas, dos en España –una en Escucha y otra en el municipio gallego de Touro– y una más en Francia. «En Escucha trabajan 80 personas y vamos a seguir creciendo con dos nuevos dos proyectos. En el polígono Cuencas Mineras de Montalbán estamos acondicionando dos naves que se convertirán en fábricas destinadas a gestionar el rechazo de las materias primas plásticas de Escucha. A finales de año, abriremos una primera instalación en la que trabajarán 20 personas y en 2024 otra con unas 30», indica su fundador y gerente Javier Díaz. El terreno donde se levantan las dos naves tiene 5.000 metros cuadrados, lo que «permitirá mayores posibilidades de expansión y de futuro».

Comprometidos con Aragón

Genepol se implantó en Aragón hace 10 años, una tierra desde la que ha crecido y desea seguir creciendo con nuevos productos. «Estamos muy comprometidos con Aragón. Vamos a contratar a más gente y queremos continuar desarrollándonos aquí», reconoce Díaz.

Para la compañía, la comunidad es un lugar estratégico, «muy bien conectado geográficamente». «Reciclamos plástico que procede de las casas y la mitad de la población española , ya sea Madrid, Cataluña, Valencia y País Vasco, se sitúa a unos 400 kilómetros de nosotros. Tenemos muy cerca el puerto de Valencia que para exportar es el mejor puerto de España por tarifas, tráfico de mercancías y posibilidades. Pero también contamos con la forma de ser de los aragoneses, muy responsables y trabajadores», admite.

Sin embargo, Díaz reconoce la existencia de «un problema enorme» en el medio rural. «No hay vivienda disponible para la gente que quiera venir a vivir a los pueblos y trabajar. Hemos contratado a personas, pero porque muchos ya disponían de una casa familiar. Hay empresas como la nuestra que crece y puede dar salida a quienes se quedan en el paro. Aunque haya colegios, guarderías, consultorios médicos... no hay casas para que la gente venga a vivir de las ciudades a los pueblos». Una situación que, reconoce, «ya he hablado y he trasladado a los alcaldes y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

Fase de expansión

El crecimiento estratégico de Genepol no solo se centra en la ampliación de sus instalaciones en Aragón. La firma de origen gallego está construyendo una segunda fábrica en Touro, muy cerca de Santiago de Compostela, y otra más en Francia. «Vamos a crecer de los 240 trabajadores de ahora a 350 empleos más en los dos próximos años», anuncia Díaz, una vez estén operativas las tres nuevas instalaciones.

Inmersa en plena fase de expansión nacional e internacional, Genepol tiene como clientes «pequeñas industrias que fabrican tubos, bolsas de plástico y piezas metálicas como mobiliario urbano». Entre los mercados donde opera se encuentra, además de España, Francia, Alemania, Italia, Hungría e Inglaterra, entre otros. «Nuestro producto viaja a muchos países. Desde la pandemia vendemos a Asía y ahora podemos hacerlo a toda Europa».

Genepol es una compañía cuya filosofía es asegurar el mejor aprovisionamiento a sus clientes, centrándose en el control de la calidad, la innovación continua y la mejora del producto. Todo ello con el fin de darle una nueva vida al plástico.