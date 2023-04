Los agricultores de Aragón urgen más ayudas y flexibilizar la PAC por la falta de lluvia

La situación es «catastrófica», de ahí que los sindicatos estén manteniendo reuniones con el Gobierno de Aragón para darle a conocer la foto fija del campo aragonés (el viernes lo hizo UAGA y el día 20 lo hará UPA), ya que dentro de unas semanas puede empeorar si no llueve. Mañana, además, ambas organizaciones, participarán en la Mesa de la Sequía convocada por el Ministerio de Agricultura, donde expresarán sus reivindicaciones, que pasan por una revisión de las condiciones relacionadas con la PAC y ayudas indirectas como una rebaja de módulos para la declaración del IRPF, la devolución de los 20 céntimos, la petición de créditos blandos o la actualización de los seguros, explican.

Si no llueve crecerán las zonas «en las que se pierde la cosecha» y el final de la campaña puede ser «excesivamente grave» en Aragón y en España, ya que la sequía es generalizada, señalan desde UAGA, que precisan que hay zonas que se pueden salvar, como Teruel o el tercio norte de Huesca, que van más tardías, pero «para eso tiene que llover, si no tampoco habrá cosecha». En estos momentos, a los agricultores la PAC les exige «llevar los cultivos hasta el final, hasta la floración», por eso pedirán que haya una excepcionalidad, que desde la consejería del Gobierno de Aragón les han asegurado que así será.

Cae la reserva de agua embalsada, que está al 55% de su capacidad

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro es de 4.393 hectómetros cúbicos, el 55% de su capacidad total, a fecha de ayer, según datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Ebro. En la misma fecha del año pasado era del 69% de capacidad, mientras que el promedio de entre 2018 y 2022 era del 75%.

José Manuel Roche, secretario general de UPA, estaba este lunes en Bruselas para abordar la dificultad de acceso al agua en el sur de Europa, especialmente, España. «He trasladado la importancia de los regadíos en lugares donde la pluviometría no está repartida», ha explicado. La solución pasa por «almacenar agua a través de embalses y modernizar los regadíos para no gastar tanta agua».; ya que el regadío permite "asentar población en el medio rural, que no se queda en el secano porque sabe que se va a morir de hambre".

En estos momentos, países como Francia y Alemania están sufriendo el problema de la sequía con temperaturas más altas y periodos más largos sin lluvias, que hace que lugares "en los que no se regaba una hectárea ahora se plantean hablar de regadío".

Es por eso que Roche reconoce que el problema que se vive en España lo están sufriendo ahora "en sus carnes". En Francia, pro ejemplo, la pluviometría triplica a la del sur de España, "tienen producciones iguales o mayores que las nuestras sin coste y sin utilizar agua de riego" y eso es lo que desde UPA ponen encima de la mesa, que "los alimentos no salen de las baldosas sino que hay que plantarlos, regarlos, echarles fitosanitarios y fertilizantes y si no dejaremos de comer porque no produciremos alimentos". Señala que el cambio climático lleva a que la viabilidad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias pase por el regadío y para ello "tenemos que tener agua embalsada" aunque como está la situación actual "ni siquiera en las zonas que hay agua embalsada vamos a poder regar para sacar os productos adelante porque no habrá agua para todos".