Parecía este lunes el primer día de cole para algunos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Aunque en realidad se trataba de la última comisión de Urbanismo que se celebró en el presente mandato. La siguiente será ya con nuevas caras tras las elecciones del 28M. Pero allí estaban ellos, los concejales no adscritos, ex de Cs, que acudieron a la cita para evitar que el equipo de Gobierno perdiera las votaciones.

Al no formar parte ya de ningún grupo municipal, los seis concejales tienen que votar a título personal. Antes no tenían que estar presentes en cada comisión. El voto del portavoz del partido presente en la sala contaba por seis. Pero desde que se dieron de baja de la formación naranja eso ya no es así, por lo que la imagen que se ha visto este lunes se repetirá a lo largo de toda esta semana, cuando se celebren las últimas comisiones del mandato.

Al salón de plenos llegaron los seis sonrientes, aunque conscientes del runrún. Solo Javier Rodrigo y Víctor Serrano, responsable del área y que se ha integrado como independiente en las listas del PP para las próximas municipales, eran titulares en la comisión de Urbanismo. Los otros cuatro –Sara Fernández, Carmen Herrarte, Marife Antoñanzas y Cristina García– se estrenaban en la comisión de Urbanismo justo en la última sesión de este órgano.

Al llegar se sonrieron y abrazaron. Se hicieron fotos. Incluso bromearon sobre donde tenían que sentarse. Su misión era sencilla: votar e irse. Los cuatro asuntos que debían aprobarse, además, no tenían contenido político, mero trámite, pero la oposición aprovechó el momento para criticar la situación en la que ha quedado el Gobierno municipal tras la espantada de los seis ediles de Cs.

Así, el portavoz socialista en la comisión de Urbanismo, Horacio Royo, usó su primera intervención para criticar al alcalde, Jorge Azcón, por mantener en su puesto a los seis exediles de Ciudadanos, algo que no estaría permitido, según el socialista, por el pacto antitransfuguismo firmado por todos los partidos.

Según Royo, Azcón ha «quebrantado» ese pacto porque para el socialista, los seis ediles ahora no adscritos son eso, «tránsfugas». En su primer turno de palabra se defendió el responsable de Urbanismo, Víctor Serrano: «Ni ustedes se creen que ninguno de estos seis concejales seamos tránsfugas. Si lo creyeran hubieran convocado el pacto antitransfuguismo y los mecanismos que se contemplan para su cumplimiento», dijo Serrano, que defendió su fichaje por el PP.

«Es muy triste lo que está ocurriendo pero quien ha traicionado al Ciudadanos ha sido el propio partido», defendió el responsable de Urbanismo, que argumentó que la opción que mejor representa ahora al «centro moderado y reformista» es el PP de Jorge Azcón y Natalia Chueca. «Lo digo con la conciencia tranquila y las manos limpias», zanjó.