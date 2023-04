A 24 horas de que se reúna la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre la DGA, la DPH, la estación de Astún y Aramón para el proyecto de la unión de estaciones por Canal Roya, los socios del Gobierno cuatripartito siguen marcando posiciones.

Para el titular de Vertebración del Territorio y candidato de CHA, José Luis Soro, el proyecto está "muerto". Para la consejera de Ciencia y candidata de Podemos, Maru Díaz, hay que "recuperar los proyectos sostenibles que se presentaron" para no perder los 26 millones de fondos europeos. Y el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, pedía "no echar leña al fuego ni avivar polémicas". "Es momento de esclarecer las polémicas y hablar con claridad", ha defendido.

El presidente aragonés todavía no da la unión de estaciones por perdida. "Es un proyecto que el Gobierno de Aragón valoró muy positivamente en su día y que sigue valorando. Mañana se celebra una reunión que presidirá Aliaga, promotor del proyecto desde sus competencias de Turismo, una reunión como consecuencia de una petición de la DPH, que es la institución que tiene que llevar a cabo la obra", ha recordado.

En ella, lejos de "dar carpetazo" al proyecto como reclaman los socios de CHA y Podemos, Lambán aboga por que la reunión "permita avanzar". "No voy a seguir echando leña al fuego ni alimentando polémicas, lo que se requiere es clarificar el proyecto y explicarlo bien y que cada cual dé a conocer su posición, los problemas que ve", ha comentado el presidente aragonés. Lo cierto es que en la reunión de la comisión de seguimiento de mañana, ni Maru Díaz ni José Luis Soro se sientan a la mesa.

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia de Aragón, José Luis Soro, y también consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno autonómico, ha manifestado que el proyecto de unión de estaciones en el Pirineo de Huesca por el valle de Canal Roya "ya es un proyecto muerto".

"Ahora es un zombi y la cuestión es ver cuánto tardamos en enterrarlo", ha agregado, en rueda de prensa, junto con el presidente de CHA, Joaquín Palacín, para presentar la campaña 'Aragón por Bandera', con motivo del Día de Aragón.

Soro ha apuntado a que la reunión de este miércoles que puede que sea "el día ya para firmar el certificado de defunción".

El "mal sueño" de Canal Roya

A su entender, las dos "claves" para conseguir que "acabe ese mal sueño" de Canal Roya han sido la movilización social, ya que los promotores "no se esperaban que fuera a haber esa reacción popular, social, tan fuerte, tan potente, con tantísimo consenso espontáneo en la sociedad aragonesa" y, en segundo lugar, el informe negativo que desde el Departamento de Vertebración del Territorio se hizo al interés general del proyecto.

En él, ha glosado Soro, "dejamos clara la afección al paisaje, que era un proyecto que desequilibraba, no reequilibraba" y si bien "teníamos la oportunidad histórica de disponer de muchísimos millones de fondos europeos para impulsar la marca Aragón, para modernizar nuestro turismo, concentrarlo todo, simplemente, en ese proyecto era desarrollar políticas de desequilibrio".

Desde Podemos, Maru Díaz ha recordado que han insistido reiteradamente "en las inseguridades legales" que incurrían con este proyecto. "Lo hemos hecho dentro y fuera del Gobierno, votando en contra todas las veces que se planteaba y vuelvo a reiterar que en la comisión de mañana se descarte el proyecto de la unión de estaciones porque no tiene vialidad económica, no se pueden ejecutar los fondos, no hay sostenibilidad ambiental, es una zona que hay que proteger por ley y porque tampoco tiene apoyo social que tendría que tener un proyecto así", ha reivindicado.

Además, ha recalcado que se está "a tiempo" de redirigir estos fondos "para que se destinen a turismo sostenible de verdad, y que abandonemos estos megaproyectos".

"Hay una lista de proyectos que ya se presentaron; el problema es que solo se eligió uno. Hay proyectos de desestacionalización del turismo, de montaña, de bicicleta, que hacen otras cosas... Y que deben estar desde sus casas alucinando de que se llame turismo sostenible a cargarte el Pirineo", ha denunciado Díaz.

Para la consejera de Ciencia, esta reasignación de fondos no supondría problema alguno. "Sería cuestión de volver a presentarlos al ministerio, que Turismo los avale en una comisión bilateral. Lo hacemos a diario reasignar fondos europeos. No perdamos esos 26 millones cuando lo que tenemos sobre la mesa es que con la ley actual no se puede llevar a cabo este proyecto", ha insistido.