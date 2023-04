Cuando se viaja a otros países, es inevitable sorprenderse con las diferencias culturales que existen. Estas sirven para enriquecerse y conocer las costumbres más típicas de cada lugar. Una de las mejores formas de conocer una nueva cultura es a través de su gastronomía.

Aragón puede presumir de alimentos típicos de la tierra, que son muy demandados por los visitantes y que hacen las delicias de los turistas. En el caso de Zaragoza, además, se puede disfrutar de productos únicos en los estantes de los supermercados.

Así lo ha descubierto una pareja china, que se ha sorprendido al encontrar un Cola Cao distinto en los lineales y lo ha mostrado en su cuenta de @linkgfeng7_. El choque cultural es evidente, ya que este producto únicamente puede encontrarse en los supermercados zaragozanos.

La locura de las redes sociales

El Mañocao nació hace una década como una original idea de convertir el Cola Cao en algo más propio, más de la tierra aragonesa. Sin el objetivo de destronar a dos gigantes como Nesquik y Cola Cao, pero sí con la intención de colarse poco a poco en los supermercados, Mañocao ya es conocido por la práctica totalidad de los aragoneses.

"Primer choque cultural al llegar a Zaragoza. Aquí no se toma Cola Cao, aquí se toma Mañocao. Maño, que cacao", es el mensaje que esta pareja china lanza en el vídeo que subieron a TikTok. Este es el mensaje que esta pareja china lanza en el vídeo.

El vídeo cuenta en la actualidad con más de 300.000 visitas y más de 12.000 'me gustas' en la popular red social. Entre los comentarios, muchos usuarios confiesan consumirlo y ser unos amantes del Mañocao, mientras que otros es la primera vez que lo ven: "Llevo viviendo 17 años en Zaragoza y nunca he visto eso, creo que me he perdido algo", comenta una usuaria.

Te puede interesar: Vida y Estilo El truco para adelgazar que se hace viral en TikTok

No han sido pocos los que han deseado contar con un Cola Cao regionalizado. "En Galicia tenemos el Coca Cao", añadía irónicamente un usuario, mientras que otro destacaba la presencia de otros productos típicos en Asturias: "en Asturias tenemos Asturcilla (que es Nocilla, no morcilla)".