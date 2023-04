El pasado miércoles se cumplieron los cinco años del mandato como Justicia de Aragón de Ángel Dolado, que ayer recibió la notificación de las Cortes de Aragón de que a partir de mañana ejercerá su cargo en funciones, al igual que casi todo su equipo, a la espera de que el nuevo nombre sea votado ya probado en el Parlamento aragonés. En cualquier caso, como ya había advertido desde el primer día, Dolado ha refrendado su compromiso de ostentar el cargo durante un solo mandato.

El cumplimiento del mandato llega con las Cortes disueltas y los partidos inmersos en presentar y diseñar sus candidaturas. No será la Diputación Permanente del Parlamento aragonés la que tome una decisión tan importante. La elección del nuevo Justicia debe realizarse por una mayoría de tres quintos de la Cámara, aunque lo ideal es que el Justicia sea elegido por unanimidad o, al menos, sin ningún voto en contra.

Sea como sea, Dolado no quería hipotecarse a un futuro. Como ya dijo en su día, estar solo 5 años le daba una garantía de poder ejercer su cargo «con libertad y sin ataduras» al no tener que afrontar una reelección. Al mismo tiempo, Dolado ha confirmado que no solo abandona el cargo como Justicia de Aragón, sino que ha decidido poner fin también a su carrera como jurista.

De momento, a la espera de que las Cortes elijan un nuevo Justicia, seguirá ejerciendo con plenitud su labor el lugarteniente, Javier Hernández, que por el reglamento del Justicia es el único representante de la institución que no pasa a estar en funciones al finalizar el mandato.

Javier Hernández confirmó a este diario el miércoles que para él «sería un honor» ser el próximo Justicia de Aragón, pero corresponde a los grupos parlamentarios proponer candidatos. Por ahora, ninguno lo ha hecho ni tiene previsto hacerlo hasta que se estrene la nueva legislatura. Todo el arco parlamentario esperará a que se conforme el nuevo Gobierno para afrontar el debate de la sucesión, que no siempre es sencilla. El anterior Justicia, Fernando García Vicente, estuvo en funciones cuatro años.