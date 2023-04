Jaca pide adaptar el proyecto de Canal Roya para lograr el consenso

El proyecto de la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través de Canal Roya ha vivido esta semana nuevos reveses y posicionamientos que reflejan que el plan trazado no despertaba los consensos que se presumían inicialmente. Después de que el Ayuntamiento de Jaca votara en contra del proyecto en el último pleno de la legislatura en una iniciativa de CHA y Más Jaca-Podemos, su alcalde, el socialista Juan Manuel Ramón, matizó que no están en contra de la conexión entre valles, sino de "este proyecto concreto".

Por ello, aseguró que aboga por abrir un proceso de "diálogo e información" en búsqueda de una "alternativa que tenga menos afecciones medioambientales y con la que se puedan alcanzar consensos". Es evidente, para el regidor de Jaca, que el proyecto actual que prevé conectar ambos valles con un telecabina y la instalación de 37 pilonas en Canal Roya no lo ha conseguido.

El asunto empieza a quemar en los valles implicados y en las localidades que cedieron su potestad a la Diputación Provincial de Huesca para poder optar a los fondos europeos. El alcalde de Canfranc, el socialista Fernando Sánchez, no quiso ni responder sobre el tema.

El de Sallent de Gállego, el popular Jesús Gericó, reclama el ansiado Plan Estratégico para la nieve por el que llegarían inversiones millonarias por parte del Gobierno de Aragón al sector de la nieve. Con este, aseguró, "la inversión unión de estaciones representaría una décima parte del total".

A las puertas de la campaña electoral, el debate sigue abierto en canal, con algunos actores defendiendo que hay "tiempo de sobra" para cumplir los plazos y que el proyecto sea una realidad, y otros que entre tantas reticencias ya no creen que pueda llegar a buen puerto.

"El proyecto no va a comenzar hasta que esté el PIGA, y es en este proceso en el que hay que encontrar una alternativa de consenso. Hay tiempo", recalcó Ramón.

"Ahora, nadie cuenta con nosotros", lamentó Gericó. Aunque en el Ayuntamiento de Sallent de Gállego no se ha votado ninguna iniciativa sobre Canal Roya en el último pleno del mandato, recuerda que cualquier votación "no cambiaría nada".

"Ya pusimos los terrenos a disposición de la DPH en septiembre", recordó. Ya en mayo de 2022, los tres ayuntamientos firmaron un protocolo con la institución provincial para que esta fuera la promotora de un proyecto que veían como "una oportunidad excepcional" para la modernización del sector.

"No cabe decir que sí y que no a la vez. El 29 de mayo, que gobierne la lista más votada y ejecute su programa electoral. No entendemos estas reticencias", concluyó Gericó.