Por unos cientos de votos se quedó la izquierda sin gobernar en Zaragoza después de las elecciones de 2019. Ganó el PSOE de Pilar Alegría (10 concejales) pero ha mandado el PP de Azcón (8) después de un pacto con Cs (6) refrendado desde fuera por los dos ediles de Vox. Mucho se ha acordado la izquierda de aquella noche del 26 de mayo de 2019 en la que, mientras el grupo socialista celebraba su décimo concejal, a Chunta Aragonesista se le escapaba entre los dedos la posibilidad de pisar el salón de plenos. No llegó CHA al 5%, el umbral electoral a partir del cual se puede empezar a sumar poder en los municipios –en las Cortes de Aragón es del 3% y en otras autonomías también del 5%–. Se sitúe donde se sitúe esa barrera, el caso es que nada cuenta antes de rebasarla.

Así lo cuenta un experimentado político socialista: «Imagine que el PSOE, o Podemos o ZeC, o los tres, hubiesen sumado unos pocos votos menos y esos hubiesen caído en CHA. Azcón, que consiguió un resultado electoral malísimo para ser el PP, no habría gobernado, quizá nunca», explica en un razonamiento de esos que llaman política ficción y que bien poco gusta en los partidos, donde saben que la encuesta de hoy puede ser bien otra mañana.

En los cálculos electorales, dos más dos no son cuatro, repiten desde Chunta Aragonesista, mucho menos si se tiene en cuenta que el recuento está marcado por la Ley D’Hondt, esta fórmula que se considera intermedia y se usa en países como España. No es estrictamente proporcional pero evita en buena medida tanto las mayorías absolutas como la dispersión de votos.

Esta vez se quiere volver a colar CHA, que quedó fuera de Zaragoza tras los comicios de 2019 pese a recuperar un escaño en las Cortes de Aragón, donde lleva siete legislaturas consecutivas, desde 1995. Ahora las encuestas le dan lindando con ese 5% imprescindible para poner en marcha la fórmula D’Hondt, por debajo de ese larguero que pasa rozando Podemos según la oleada.

La candidatura de Lola Ranera da por seguro que mantendrá los 10 ediles que sumó Alegría en 2019

Por aquí es por donde la izquierda quiere sumar dos, más dos, más dos. La media docena de ZeC+CHA+Podemos sería la que diese valor real a la candidatura de Lola Ranera, que da por seguro que mantendrá los 10 ediles que sumó Alegría en 2019. Todo lo que no se acerque a eso será bien parecido al fracaso último, a los años repetidos en los que a la izquierda del PSOE se ha hablado hasta el empacho de la necesidad de engordar ese espacio acudiendo de forma conjunta.

Esa fórmula, no obstante, tampoco garantiza el éxito. Ya les sucedió en unas generales a Izquierda Unida y Podemos, cuando su marca UP no llegó a los mismas cifras que las formaciones habían alcanzado anteriormente por separado. ¿Y por qué? «Es fácil. Aunque haya quien no lo entienda, hay gente de IU que no votaría nunca a Podemos. Lo mismo pasa con nosotros», explican desde CHA, donde siempre han preferido no hacer pactos en el territorio, aunque solo sea por hacer honor al Aragonesista con el que se apellida.

Zaragoza, 330.000 votantes

Además, habrá que tener en cuenta también los números que alcance el PP en la capital. Si se dispara mucho la candidatura de Natalia Chueca –algunas encuestas le dan consolidado hasta el concejal 14, aunque en general se mueve en 12-13– y los cocientes son muy altos, las condiciones podrían cambiar. ¿Cuánto? Pues dependerá de la participación, que en las últimas elecciones en Zaragoza ha rondado los 330.000 votantes.

Mientras tanto, en el PSOE dicen tener «muy buenas vibraciones» para estas elecciones, aunque son bien conscientes de la necesidad que se creará a su izquierda. De momento, no pinta bien ya que algunas encuestas calculan que en torno al 9% de ese espectro pueden acabar en la basura.

Si es así, si no consiguen remontar esas décimas que les pueden faltar, la suerte estará echada. «ZeC tiene la estructura de IU y de CHA, además de que no le va mal, queda un buen recuerdo de su paso por el ayuntamiento. Otra cosa es Podemos, una marca que ahora mismo está tocada», admiten en el grupo socialista, seguros de que CHA no le va a quitar votos al PSOE y de que lo que necesita es activar el voto de la abstención. Tiempo queda, más en estos tiempos donde crece el porcentaje de electores que deciden su voto en 15 días, concretamente en las dos semanas de campaña. «Esto al final igual va solo de 500 votos», concluye un socialista notable.