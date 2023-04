Hace algunos años la cuestión de cómo conseguir que todos los habitantes de nuestro país pudieran acceder a una vivienda digna formaba parte del debate político de todos los días. Anunciar proyectos de urbanización, nuevas viviendas, rehabilitaciones, entregas de llaves, balance entre demanda y oferta, precios, hipotecas, etc. Estaban en los titulares de los periódicos todos los días. De repente, de la noche a la mañana, todo esto desapareció. Había estallado la burbuja. La construcción de viviendas era el motor de la economía. Aunque ahora sabemos que las señales eran claras, era imposible que un político en funciones actuara contra una corriente que creaba empleos y riqueza. Y así, a toda velocidad, nos estrellamos.

Y el problema de la vivienda pasó a ser un tema maldito. Donde antes se hablaba de planes urbanísticos, ahora se habla de okupaciones. Donde antes se prometían urbanizaciones con miles de viviendas, ahora se anuncia a bombo y platillo un bloque con cuarenta. En los despachos de las plantas nobles de los bancos la palabra hipoteca ha quedado proscrita.

Pero el problema sigue. Los habitantes de nuestra tierra, los vulnerables y los no vulnerables, siguen teniendo los mismos problemas para encontrar un sitio donde vivir. Los chicos no se van de casa porque los sueldos que les pagan no les llega para pagar un alquiler y menos una hipoteca. Las parejas rotas a veces deben seguir conviviendo porque no es posible que uno de ellos encuentre donde ir. Los viudos y viudas no pueden hacer frente al alquiler. En las zonas turísticas se sustituyen los pisos para vivir por pisos para pasar unas vacaciones. Proyectos empresariales ven como los trabajadores que deben incorporarse no pueden hacerlo porque no tienen donde dormir. Así que, con algunas diferencias, el problema sigue, aunque parecía que nos habíamos acostumbrado a pensar que era irresoluble.

Aunque de alcance limitado, el anuncio de la activación y puesta en servicio de hasta 50.000 viviendas en manos de la Sareb viene a dar solución una situación absurda que se viene produciendo desde el gobierno del PP.

La situación en Aragón no es muy diferente, aunque va por zonas. Hay un Aragón que crece y tiene personas, pero no tiene viviendas y un Aragón que decrece que tiene viviendas, pero no tiene personas. Y no son intercambiables. Grandes problemas en Zaragoza capital y en la comarca central, en el área del Cinca y en las zonas turísticas del Pirineo y mejor situación en las capitales de Huesca y Teruel. Los problemas son los mismos y las soluciones no serán diferentes al resto de España. Vivimos el mismo desinterés global con pequeños cacahuetes ocasionales.

Pero parece que las cosas están cambiando. Sorprendentemente, el Gobierno de España retoma la agenda de la vivienda y pone encima del boletín unas medidas en la línea de romper la situación de paralización que vivimos. Y esto reabre el debate político. Aunque de alcance limitado, el anuncio de la activación y puesta en servicio de hasta 50.000 viviendas en manos de la Sareb viene a dar solución una situación absurda que se viene produciendo desde el gobierno del PP. El Estado español tiene en sus manos un importante parque de viviendas y de solares edificables que, en lugar de estar puestos al servicio de los ciudadanos, estaban cogiendo polvo y siendo pasto de okupaciones. Otra cosa es los plazos, las condiciones, el modelo de gestión, el precio, etc. Pero no podemos sino alegrarnos de esta medida largamente demandada y de puro sentido común.

¿Qué falta por hacer? Mucho. En primer lugar, interés. Más fondos públicos para continuar. Más incentivos a la construcción. Más ayudas para la compra, tanto directas como a la financiación. Suelo hay, pero algo pasa para que no se desarrolle.

Se anuncian también mejoras en la financiación de las promociones. Y la prórroga del tope a la subida anual de los alquileres. No se han topado los precios, como oímos reiteradamente, los precios siguen siendo libres. Lo que se ha topado es su subida anual. Que hasta ahora y en la inmensa mayoría de los casos está referenciada a la inflación. Por lo tanto, plantear un tope del 3% cuando la inflación interanual está en el 3,3% no parece una medida descabellada.

Desregular no funciona

Por lo tanto, otra media, prudente, en el buen camino. Es cierto que estas medidas no son suficientes para solucionar el problema de la vivienda. Hace falta más. Sabemos ya lo que no funciona. No funciona el mercado libre. Hemos visto como solo produce burbujas o como sólo se interesa por las viviendas de alto precio. Así pues, la intervención pública es imprescindible.

Sabemos también que desregular el mercado de alquiler no funciona. Desde la ley Boyer de 1985 se ha venido despojando a los inquilinos de derechos en la esperanza de se pusieran más pisos en alquiler. No ha ocurrido y convivimos con grandes necesidades habitacionales y grandes parques de pisos deshabitados. Desregular no funciona. El Estado debe armonizar los dos derechos el de la propiedad y el de la vivienda. Por lo tanto, también en este caso está justificada la intervención pública.

Nada funcionará sin una política de rentas que garantice a la mayor parte de la población que sus ingresos les permiten afrontar los gastos de vivienda. Y a aquellos, los vulnerables que no puedan, ayudarles.

¿Qué falta por hacer? Mucho. En primer lugar, interés. Más fondos públicos para continuar. Más incentivos a la construcción. Más ayudas para la compra, tanto directas como a la financiación. Revisar los planes urbanísticos para identificar los obstáculos. Suelo hay, pero algo pasa para que no se desarrolle. Actuar desde lo público cuando lo privado flaquee. Identificar las zonas de necesidad actual y futura. Acompañar los planes de expansión económica de planes de vivienda. Actualizar el modelo de vivienda social y de fórmulas colectivas de usufructo y adquisición. Poner freno a la especulación turística. No son medidas de efecto inmediato, pero urge ponerlas en marcha.

Y todo esto hacerlo con las cautelas necesarias para que no vuelvan a repetirse la picaresca, la burbuja especulativa, la perdida de patrimonio público, la aparición de guetos, la segregación o la gentrificación. Pero nada funcionará sin una política de rentas que garantice a la mayor parte de la población que sus ingresos les permiten afrontar los gastos de vivienda. Y a aquellos, los vulnerables que no puedan, ayudarles. Tener un salario medio en Aragón por debajo de la media española, no ayuda.

Más intervención pública, más fondos, mejores salarios, más planificación, más preocupación y sobre todo volver a poner la vivienda en el centro del debate político es imprescindible si queremos que los habitantes de Aragón, tengan una vivienda digna.