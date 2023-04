Verónica Villagrasa: "Lo normal sería la cesión gratis de los pisos de la Sareb"

¿Qué tiene la vivienda que todo el mundo habla de ella ahora?

Creo que va a ser una materia estratégica en la campaña electoral de las autonómicas y en las estatales. Todo el mundo piensa que tiene la varita mágica para solucionar el problema, cuando nosotros lo llevamos diciendo muchísimo tiempo: hay que hacer un cambio de paradigma porque la política tradicional de vivienda, desde antes de la Constitución, no funciona. La sociedad ha cambiado. Y el café para todos no vale. Hay que escuchar al territorio.

¿Cómo?

En Aragón hay ejemplos de éxito. Si conseguimos adecuar lo que Madrid nos marca a las necesidades del territorio, las medidas son un éxito. Un ejemplo es la convocatoria para la adquisición de vivienda para jóvenes en el medio rural. Una medida que no ha sido un éxito porque se ha implantado a la fuerza fueron las ayudas al alquiler covid, con requisitos que no se correspondían con las necesidades de Aragón. A trancas y barrancas logramos conceder algo más del 50% de los fondos. Otro caso de éxito fue el Fondo de Cohesión, destinado a rehabilitación de viviendas municipales. Todas las convocatorias se completan porque hay demanda y hay familias que se quedan a vivir en municipios muy pequeños gracias a ello. Eso sí que es luchar contra el reto demográfico.

¿Faltan recursos técnicos y humanos para gestionar las líneas de ayudas o el tapón viene por los requisitos? En el alquiler covid, el bono joven...

El problema es distinto si hablamos de fondos europeos o del plan estatal de vivienda. A nivel estatal, Madrid nos dice cómo, cuándo, dónde y con qué características podemos invertir el dinero. Pensado desde Madrid para la Comunidad de Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana; no para Aragón, Asturias o La Rioja. Por eso hay dificultades para adaptarlo, a veces hasta de carácter técnico, y nos cuesta negociar con Intervención. Los mensajes de los planes estatales generan muchas expectativas, y luego hay que trasponerlo a nuestra legislación. Ahí se van seis u ocho meses de tramitación. El ejemplo contrario es la convocatoria de sustitución de ventanas, con fondos propios, no marcada por Madrid, que se resolvió con mucha agilidad. A lo mejor con otro tipo de políticas, bajaría la presión en algunas líneas como las ayudas al alquiler. Si contáramos con un parque público potente, y potente no son 500 viviendas, sino 10.000, las ayudas al alquiler serían mínimas.

¿Cómo plantea la DGA que se haga la gestión del parque de la Sareb? ¿Cuándo se podrá poner en marcha?

Aún no conocemos la letra pequeña del anuncio de la Sareb ni de los créditos, así que no podemos hablar de plazos. La clave es ajustarse a las necesidades del territorio. De nada me sirve que me cedan un terreno en Torremocha del Jiloca para construir 600 viviendas si Torremocha del Jiloca no está preparado para ello. En anteriores negociaciones con la Sareb, nos ofrecían equis viviendas vacías, y viviendas okupadas y zeta con inquilinos con título adecuado. Pero aún asumiendo todo esto, desde Intervención no nos dejarían invertir porque no se trata de bienes de nuestra propiedad. Hay 132 viviendas que cumplirían los requisitos para el programa de adquisición, pero tiene que ser la Sareb la que presente esos bienes. Hasta hoy no lo han hecho.

¿Cuál es su propuesta para la cesión de esos bienes? ¿Cesión gratuita, convenio económico?

La Sareb ya es mayoritariamente pública y tiene todo el sentido que esos activos pasen directamente a las administraciones públicas. Ya que nos va a costar dinero rehabilitar ese parque público, que lo hagan de forma gratuita.

Centran sus esfuerzos en promover el alquiler, ¿no habría que impulsar la vivienda en propiedad asequible?

La vivienda en propiedad se sigue impulsando. Un ejemplo es la partida para comprar viviendas en el medio rural, que llegó a 120 personas. Creemos que el modelo del alquiler va a tener éxito por el elevado interés que genera cada convocatoria. Pero no es lo único en lo que trabajamos. Hay viviendas propias de la administración que hay que poner en valor y en los que algunas ya tienen inquilinos. Pero el parque público ha de ser público siempre.