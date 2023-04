El premio gordo de las Cortes de Aragón se lo llevó este año el violinista Ara Malikian, el armenio redefinido 'armaño' que ha llenado la mañana de agradecimientos de ida y vuelta antes de que las jotas pusieran los pelos de punta a quienes llenaron el Patio de Santa Isabel. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, no pudo contener la emoción en sus ojos cuando escuchó a Juanjo Bona entonar 'La magallonera'. Su caso particular, lógico al recordar esa olivera que cantaba con la madre que se marchó, no fue el único.

Hubo unos cuantos a los que les atrapó la emoción de ese chorro de voz repetido en otras dos preciosas jotas que fueron lo más comentado del San Jorge oficial en La Aljafería antes de que el acto se encaminase hacia el final, con ese himno nacional que cerró el acto y que no todo el mundo entiende. De España habló y mucho el presidente Lambán, al que después le reprocharon haber aprovechado el Día de Aragón para hacer campaña. El tono electoral, no obstante, fue predominante en la mañana, con algunos conciliábulos bien llamativos a tenor de las fechas y los intereses. El primer corrillo que se vio justo tras acabar el acto reunió a los líderes del PP aragonés y de Teruel Existe. Casualidad o no, Azcón se reunió en una charla con el líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y la senadora Beatriz Martínez, de quienes dicen que muy probablemente tenga la llave de la gobernabilidad a la vuelta del 28M. Expresidentes aparte (Ramón Tejedor, Pepe Marco, Luisa Fernanda Rudi y Marcelino Iglesias), fue un tótum revolútum, con políticos mezclados en buena sintonía y otros que aún tienen querencia al pasado. Con tanto cambio de barrio, no es de extrañar que a algún fotógrafo le costase recordar que aquella o este ya no son de su partido. Tampoco se entendió que Jesús Guerrero, que se dio de baja del PAR, hablase en nombre de esa formación en el canutazo por el que pasan los portavoces. Será por inercia, pero normal no es. Lo hicieron Mar Vaquero (PP), Álvaro Sanz (IU), Joaquín Palacín (CHA), Marta de Santos (Podemos), Santiago Morón (Vox) y Vicente Guillén (PSOE). No compareció Pérez Calvo (Cs), que es pero no será. Se presenta a la alcaldía, así que su lugar lo ocupó el que no es portavoz pero lo será si llega al umbral electoral, Carlos Ortas. También estuvieron los de la plataforma Aragoneses, que se han integrado en el PP y aún no tienen representación alguna, ni en Aragón ni en Madrid, pero participaron en este acto que fue San Jorge y fue una mañana de campaña. Quizá por eso recordó Lambán que la política "no pasa por su mejor momento". Claro que eso tampoco es nuevo.