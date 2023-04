Abrumado por la cantidad de mensajes y llamadas que ha recibido en la última semana, el cirujano aragonés Íñigo Royo mantiene los pies en el suelo y continúa con su rutina laboral, a caballo entre los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza. Este especialista en Cirugía Torácica ha formado parte del equipo del Vall d’Hebron (Barcelona) que ha pasado a la historia por llevar a cabo el primer trasplante pulmonar completamente robótico del mundo con una nueva vía de acceso en la intervención. «Es un orgullo haber colaborado con ellos y el hecho de que esta cirugía tan compleja haya sido un éxito todavía me alegra más», cuenta a este diario.

Royo, teniendo en cuenta una experiencia robótica parecida que se había desarrollado en Los Ángeles, sugirió al equipo del Vall d’Hebron que la cirugía se realizará a través del xifoides, donde propuso una incisión manual de unos 8 centímetros por donde, después, el robot Da Vinci pudiera empezar a trabajar.

El xifoides es una pequeña extensión cartilaginosa de la parte inferior del esternón. «La cirugía subxifoide no se había hecho antes para un trasplante, aunque sí se usa para operar cáncer de pulmón. Se hace por debajo del xifoides y por encima del esternón. Es una piel muy elástica y permite la entrada a la cavidad del tórax sin necesidad de separar las costillas y el esternón, como se venía haciendo hasta ahora», explica Royo.

La propuesta del cirujano aragonés resultó ser un éxito porque el paciente trasplantado, un hombre de 65 años, ha tenido una buena recuperación. «Se trata de una cirugía mínimamente invasiva. Es más, el paciente no ha tenido nada de dolor, tal y como ha contado», apunta Royo. Este tipo de intervención, de todos modos, se aplica «en casos muy concretos y seleccionados» y no se puede generalizar, aunque el especialista se muestra confiado en el futuro. «La cirugía robótica ya es el presente y ha cambiado la forma de trabajar. Garantiza una mejor visión y una movilidad y precisión que no se tiene con las manos», indica.

Aprendizaje previo

Aragón no realiza trasplantes de pulmón y, por tanto, el hito logrado por el Vall d’Hebron la no podría aplicarse a la comunidad. De todos modos, la técnica también requiere de experiencia y formación, algo que el propio Royo, junto al equipo barcelonés, fue adquiriendo meses antes de la cirugía definitiva. «Cuando llegué a Barcelona, tras recibir la llamada directa del jefe de servicio Albert Jauregui, una de las cosas que discutimos y debatimos fue cómo aplicar la cirugía robótica a su gran experiencia de trasplante de pulmón», explica Royo. Lo que se estaba haciendo en Los Ángeles nos dio la chispa que nos incentivó a trabajar», cuenta el aragonés.

«El mérito es de todos porque han sido varias las personas que han formado parte de esas discusiones hasta llegar a una técnica final», añade Royo. Una vez que se apostó porque el xifoides fuera la vía de acceso, el equipo se trasladó hasta Cáceres, al Centro de Cirugía de Mínima Invasión, para validar y probar allí la técnica. «Teníamos el proyecto presentado, el aval del hospital y de los comités de ética, pero ese modelo experimental hay que probarlo antes y en Cáceres tuvimos el empujón y el espaldarazo porque, mediante el Da Vinci, valoramos la técnica», comenta Royo.

Este primer trasplante de pulmón 100% robótico ha supuesto que, por primera vez, no se haya tenido que hacer una gran apertura, separando costillas y abriendo el tórax, que hasta ahora era la única opción disponible. Esta fórmula es muy agresiva y requiere de un posoperatorio muy delicado.

«Lo conseguido es un gran avance y una motivación para seguir trabajando, pero hay que tener en cuenta que su aplicación es en casos muy concretos. Donde sí tenemos mucha experiencia en Aragón es en la cirugía endoscópica de cáncer de pulmón, donde somos referentes. Esa es la línea, seguir trabajando en proyectos innovadores que, al final, redundan en una mejor atención al paciente», detalla el cirujano aragonés.

Más allá de los hitos, Royo es un «apasionado» de su trabajo y su próximo reto está en la implantación del programa de cirugía torácica en la comunidad. «Tengo un trabajo muy satisfactorio donde las cosas se están haciendo muy bien y así hay que seguir», insiste.