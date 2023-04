Una médica del 061 aragonesa tras regresar de Turquía: "Es gratificante, pero también muy duro por lo que te encuentras"

La tierra tembló dos veces en Turquía el pasado mes de febrero. La población, de la noche a la mañana, vio perder algo tan necesario como los servicios sanitarios porque muchos de los centros asistenciales pasaron a ser escombros. La aragonesa Inma Molina, médica del 061, no dudó en apuntarse a la convocatoria de la campaña START (Spanish Technical Aid Response Team por sus siglas en inglés) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para viajar hasta Turquía y ayudar. Son los llamados Chalecos Rojos por su indumentaria.

«Ya fui con ellos en 2019 a Mozambique, cuando se produjeron fuertes inundaciones, y esta vez tampoco dudé. Tengo ese espíritu de cooperación y es gratificante poder aportar mi granito de arena, aunque también hay momentos duros por lo que te encuentras», relata a este diario. Su estancia ha sido de dos semanas en la zona de Iskenderun, donde el hospital de campaña permanece abierto 24 horas desde su apertura el 13 de febrero. «He formado parte de la tercera rotación y sobre todo hemos atendido patologías de Atención Primaria. Ha habido alguna emergencia y casos de traumatología o rehabilitación, pero hay que tener en cuenta que este grupo ya íbamos en una fase de transición. Lo peor ya había pasado», relata Molina.

Con más de 20 años de experiencia en el 061 Aragón, la médica se siente «muy satisfecha» de haber formado parte de esta expedición sanitaria y no dudaría en volver a repetir si ocurriese otra catástrofe mundial que requiriera la activación del grupo START. «Llevo muchos años participando en la labores de cooperación y siempre te mueve algo. Tengo que decir que el Salud nunca me ha puesto impedimentos para esto porque, antes de nada, yo les tengo que solicitar permiso», cuenta.

Lo que Inma Molina ha visto en Turquía «nada tiene que ver» con lo que experimentó en Mozambique. «No son situaciones comparables porque el tipo de intervención es diferente. Esta vez el sistema sanitario al completo se ha visto afectado y no ha podido dar una respuesta habitual porque muchas instalaciones cayeron con el terremoto. Se han dado muchas enfermedades por dormir en la calle», dice.

Todo perdido

Molina, quien viajó con otras dos aragonesas (Pilar Aliaga y Ana Bueno) en esta rotación a Turquía, confiesa la «dureza» que supone atender a alguien que lo ha perdido todo. «Te enfrentas a una realidad muy dura. Ves las necesidades que hay, te das cuenta de que enfermedades que no parecen urgentes adquieren relevancia cuando no tienes recursos y pierdes, de alguna manera, hasta tu identidad», explica. «Hay días en los que se te encoge el corazón porque te piden cosas, como una casa para vivir, que no puedes atender y te da rabia. Solo con ser escuchados ya salían contentos», asegura Molina.

Son muchos los recuerdos que esta aragonesa se ha traído de Turquía, pero por encima de todo destaca la «profesionalidad» de los traductores que les han facilitado la labor. «Además de turcos, cerca había un campo de refugiados sirios que se había creado antes y que también se habían visto afectados. No hablaban inglés y el compromiso de estos traductores voluntarios, su calidez, me ha impactado. Han aguantado el tipo ante pacientes que eran sus compatriotas y nos contaban una realidad muy dura», recalca Inma Molina.