Teruel y Zaragoza, en el podio de los poseedores de segundas residencias

Apartamento en la playa, pisito en la montaña o casa en el pueblo. Teruel y Zaragoza son dos de las tres provincias españolas con mayor volumen de hogares que cuentan con una segunda residencia. Como suena. Un 22,5% de las familias zaragozanas y un 23,6% de las turolenses que tienen una casa en propiedad son poseedoras de al menos otra. Así se extrae de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas de 2021 que el INE publica cada diez años, que sitúan a las dos provincias aragonesas y a Madrid en las medalla de plata de este peculiar podio.

Pero las causas deben buscarse en el detalle. «En el valle del Ebro hay una fortísima presencia de segundas residencias. Todos sabemos que es muy común tener pueblo, algo que se debe a la emigración de los años 50 y 60. Buena parte de los barrios de las grandes ciudades están compuestos por los hijos de emigrantes del campo. En el valle del Ebro, en esos flujos migratorios se mantuvieron los patrimonios en los pueblos, es decir, que los vecinos, pese a marcharse, no vendieron las casas», explica Daniel Sorando, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza y experto en vivienda.

Argumenta el experto que el fenómeno es notable en Aragón, Soria o La Rioja, estando detrás del mismo tanto cuestiones afectivas, es decir, la querencia por las raíces, como otras razones económicas. «Es sencillo: el mercado de la vivienda en la España vaciada no ofrece oportunidades de capitalizarla. No tiene nada que ver con un apartamento en la playa, que sí tiene demanda nacional e incluso internacional», apunta el sociólogo urbano. «No se vende porque precisamente no hay demanda. Son espacios olvidados, abandonados, resultados de un proceso inverso que es la concentración de fondos en las zonas urbanas».

La clave, la atracción del mercado inmobiliario

El contrapunto lo pone Huesca. El Alto Aragón se sale del ránking y se aleja de las cifras de Zaragoza y Teruel. Allí no hay semejante volumen de segundas residencias, puesto que el Pirineo sí es atractivo en el mercado inmobiliario. Un apartamento en la montaña para pasar un puente festivo o para ir a esquiar está a la orden del día, por lo que en la provincia oscense no se ha conservado el modelo de segunda residencia. De hecho, Formigal, Benasque, Panticosa o Sabiñánigo son algunos de los municipios aragoneses con la vivienda más cara, rondando y superando los 3.000 euros por metro cuadrado.

«El mercado inmobiliario se ha reactivado tras la crisis de 2008 y muchos de los que tenían segundas residencias, compradas o construidas en la etapa precrisis, los han puesto en alquiler. Ha pasado en Madrid y también en el Pirineo», apunta Daniel Sorando.

La cuestión es que el 'boom' inmobiliario de los años 90 y su posterior expansión hasta 2007 hizo de España un paraíso para la inversión en viviendas. La clase media se lanzaba a poner sus ahorros al servicio de aquel valor seguro que era el ladrillo, lo que provocó que entre 1970 y 1991 este tipo de viviendas aumentara hasta alcanzar los 2,1 millones de unidades, según recogió el demógrafo Julián López Colás en su tesis 'La residencia secundaria en España', que analiza los datos disponibles hasta 1991.

Hoy, 30 años después, 2,9 millones de hogares españoles declaran tener una segunda residencia en propiedad. «La sociedad trabaja con el imaginario de la segunda residencia como un apartamento en la playa. Pero cuando uno se mete a analizarlo, aparecen un montón de derivadas», sostiene el sociólogo Julio Alfonso del Pino de la UNED, autor de varias investigaciones sobre el tema. «En primer lugar, hay muy pocos países con tantas segundas residencias de extranjeros. En segundo lugar, tenemos un montón de segundas residencias en zonas rurales. En estas zonas vive el 20% de la población, pero fácilmente pueden estar en torno al 50% de las viviendas secundarias de España. Muchos segundos residentes son gente que salió del pueblo y vive en la ciudad, pero mantiene la vinculación patrimonial».

En Teruel, dos de cada tres segundas residencias están en la misma comunidad

El investigador recuerda que el de la segunda residencia es un fenómeno «minoritario pero significativo». De acuerdo a los datos del INE, esos 2,9 millones de hogares propietarios de segunda vivienda suponen un 15,5% del total de hogares en España. Una encuesta del Banco Central Europeo en 2014 nos situó como uno de los países europeos con más casas secundarias.

El podio que conforman Teruel, Zaragoza y Madrid

Así se llega hasta el asunto expuesto al principio: por provincias, Teruel, Zaragoza y Madrid son las que mayor porcentaje de hogares con segunda residencia tienen. «El caso de Madrid es muy claro: hay una alta demanda de segundas residencias porque no tiene atractivos fuertes, ni de costa ni de montaña, aunque haya cierta periferización hacia la sierra de Guadarrama. Se puede comparar con Barcelona, donde se mezclan más procesos», añade Alfonso. En Madrid, el 83% de los hogares con vivienda secundaria la tienen en otra comunidad autónoma.

Sin embargo, en Teruel, uno de los epicentros de la España interior que se vacío desde la segunda mitad del siglo pasado, es casi al revés: dos de cada tres segundas residencias están en la misma comunidad. En el censo de 2011, Ávila, Teruel, Soria, Segovia, Cuenca y Guadalajara eran las provincias con mayor porcentaje de viviendas secundarias, muy por encima de provincias costeras como Alicante y Castellón.

Y pese a lo que cabría pensar, no es la segunda residencia una cosa exclusiva de las rentas altas. Todo lo contrario. Muchas segundas residencias de las recogidas por el INE son rurales y se sitúan en provincias de la España despoblada, lo que explicaría que un buen número de hogares de bajos ingresos y en los que ningún miembro tiene estudios superiores dispongan de ellas. Aunque porcentualmente haya más hogares en la franja de ingresos altos —superiores a 5.000 euros netos al mes— con otra casa, el grupo más numeroso de propietarios de segunda vivienda se encuentra entre los hogares que ingresan entre 1.000 y 1.500 euros netos al mes. Son más de medio millón.