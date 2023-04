José Juan Arceiz se acomoda en su nuevo despacho, como secretario general de UGT en Aragón. Se define como un hombre de industria, metalúrgico, con ganas de escuchar a su ejecutiva. «Aprendo rápido», afirma, y es consciente de que le tocará olvidarse de su federación para pensar en toda la Unión General de Trabajadores aragoneses: «Lo primero será cambiar los términos, que me cuesta». Consciente de la cercanía del 1 de mayo, se pone como reto dar a conocer a la sociedad el «importante papel» de los sindicatos. Ante las elecciones autonómicas, a la vuelta de la hoja del calendario, dos consignas: «No me niego a hablar con nadie, pero seguiremos en la línea de negociar con presión, para volver a negociar».

Era el único candidato, pero casi un 97% de los votantes le dieron su apoyo.

Estoy muy contento por la confianza que me han dado, pero es una enorme responsabilidad. Espero no defraudar a todos los compañeros que me han votado y ganarme a los tres que se han abstenido.

Sustituye a Daniel Alastuey. ¿Qué importancia puede llegar a tener la presencia de un sindicalista en el Gobierno?

No hay muchos compañeros del sindicato que hayan pasado a esa línea. Para mejorar la vida de los trabajadores es fundamental la negociación colectiva y la acción social. En UGT no perdemos un sindicalista, sino que el Parlamento aragonés gana a uno. Confío en que Daniel haga ese papel y nosotros se lo recordaremos.

Usted rompe una larga racha en la que la Federación de Industria no encabeza UGT en la comunidad.

La Federación de Metal y Construcción nunca había tenido un secretario general, aunque la antigua FIA sí que tuvo uno. Es otra cuestión de orgullo, que un metalúrgico, una persona de empresa, llegue hasta aquí. Solo es imposible llegar, por eso he agradecido a todos los compañeros que me han acompañado.

¿Le da así más fuerza a la industria, que es una de las secciones con mayor representación en UGT?

Creo que la industria sobrepasa los límites de la propia industria. Me considero metalúrgico y defensor de toda la industria, porque creo que es la mejor manera de atornillar el medio rural y de atornillarnos al territorio, así como son los empleos que mejor se pueden remunerar, por la facilidad de organización. La industria tiene un peso importante en Aragón, pero ojalá nuestro porcentaje en el PIB crezca, sin menosprecio de otros sectores y que todos vayamos a más.

Cierra su presencia en la Federación de Industria con un acuerdo importante como el de Stellantis de hace una semana.

Es la mejor manera posible de cerrar esa etapa. Es un convenio que se ha llevado perfectamente, junto a los otros sindicatos. Confío en que pueda negociar otros convenios en el futuro, pero puedo asegurar que nunca habíamos podido firmar un convenio como el que hemos firmado ahora. Tener el trabajo asegurado hasta 2033 y unas buenas condiciones para todos los compañeros me satisface muchísimo.

¿Qué retos llegan con esta secretaría?

Lo primero que tengo que hacer es sentarme con mi ejecutiva. Me gusta meterme en todos los charcos y así lo haré, demandando de las federaciones mucha colaboración. Me gustaría ser capaz de decirle a la sociedad qué es lo que hacemos los sindicatos, porque creo que no lo estamos transmitiendo bien. Los convenios y las mejoras no han venido por ciencia infusa, lo hemos hecho los sindicatos, y tenemos que conseguir que la gente que no esté afiliada se dé cuenta de la necesidad de nuestro papel y de que se acerquen a los sindicatos. Se consiguen mejoras para todo el mundo, afiliados o no, pero nuestra formación solo se paga con las cuotas.

¿Cómo se puede actuar ante esta desafección social hacia los sindicatos?

Primero escucharé a los que saben más que yo. Aprendo rápido y no me faltan ganas de trabajar. No diría que hay una desafección hacia los sindicatos. En las elecciones sindicales se participa mucho, la afiliación es otra cosa. Es un reto convencer a la gente de que la cuota sindical es una inversión en su futuro y en sus condiciones laborales, y que cuantos más seamos, más fuerza tendremos. La cuestión es que estamos obligados a negociar por todos los trabajadores, y lo hacemos con gusto, pero es cierto que deberíamos tener un reconocimiento en la negociación colectiva.

Estamos en tiempos de negociaciones y con las elecciones muy cerca. ¿Cómo de importante es este momento?

Estamos aprovechando para cerrar los acuerdos pero espero que podamos seguir hablando después de las elecciones, porque tengamos un Gobierno que escuche. Una negociación tiene principio, desarrollo y final, pero cuando se llega a ese final hay que volver a negociar. nada me gustaría más que un nuevo acuerdo a nivel nacional entre sindicatos, patronal y Gobierno y que se traslade a Aragón, porque sería muy bueno para la comunidad. Es un mensaje de paz social, pero mostrando las condiciones y las mejoras.

Dice que es más fácil negociar con un gobierno de un color en vez de con otro.

Negociaré con todos, los derechos no tienen nada que ver con quién esté enfrente. Conozco a la patronal y conozco las simpatías de los gobiernos. Siempre es más fácil llegar a acuerdos con gobiernos progresistas. Lo que hace falta es que esa tercera parte entre la patronal y los sindicatos sea empática con los problemas sociales y no pase como en el pasado, en el que se dedicaron a machacar a los sindicatos.

¿Lo han aprendido los partidos políticos?

Me gustaría creer que sí. Pero la verdad, viendo lo que ha pasado en Castilla y León... Parece que los sindicatos somos el enemigo y creo que sería un error que el Gobierno fuese a por nosotros, en vez de seguir avanzando.

¿Puede el ruido de las reivindicaciones sociales en Francia producir eco en Aragón?

Lo fundamental es la estrategia. La nuestra es de una presión para volver a negociar y confío en que el Gobierno y la patronal sean sensibles a la situación. Estamos logrando grandes acuerdos, pero es que hay robo entre empresas. El esfuerzo de la Administración y de las empresas han ido a parar a la cuenta de resultados de energéticas, petroleras y cadenas de distribución. Creo que es indecente que, sabiendo que estas subidas salen del bolsillo de los trabajadores, sigan perpetuando este robo.

¿Está en riesgo la paz social?

Vamos a conseguir que se suban los salarios, pero es igual de importante que estas empresas se conformen. Si lo hacen, no habrá problemas. Pero si se suben salarios y ese porcentaje se va en la luz o en la gasolina, y seguimos sin llegar a final de mes, nos enfadaremos. Es fundamental que arrimen el hombro, y dejar de exprimir la vaca. Si eso se cuadra, no habrá estallido social.

¿Qué se puede esperar de este 1 de mayo?

En nuestro manifiesto hablamos de subir salarios, de bajar precios, de pacifismo. Los grandes empresarios no se han enterado todavía y tienen que entender que la clase trabajadora no va a ser la única que arrime el hombro. H