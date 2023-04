Aragón comenzará el cribado de cáncer de pulmón antes del verano

Dos hospitales aragoneses, el Miguel Servet y el Clínico Lozano Blesa y otros 36 centros de la sanidad pública de cerca de 40 áreas sanitarias de toda España comenzarán a hacer cribados de cáncer de pulmón con una tomografía axial computarizada (TAC) antes del verano, en torno a junio. Se trata de una prueba piloto del proyecto nacional Cassandra (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment, en inglés), un programa multidisciplinar promovido por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), fruto de un «acuerdo histórico» entre diferentes sociedades médicas. Los cribados se harán a personas de entre 50 y 75 años que aún fumen o hayan dejado de fumar, como máximo, en los últimos 15 años. El cáncer de pulmón es el que más muertes produce en todo el mundo y el tabaco es su principal factor de riesgo. «Es un problema de salud pública», señalan los neumólogos. Cada año mueren en España más de 20.000 personas por esta enfermedad y varios estudios apuntan a que estas pruebas reducen su mortalidad hasta el 24%. El año pasado se diagnosticaron en Aragón 906 nuevos casos.

El proyecto Cassandra persigue, desde hace años, aportar pruebas sobre la factibilidad del cribado de cáncer de pulmón, algo que ya está implementado desde hace tiempo en países anglosajones. Los impulsores de esta prueba piloto esperan que en 2028 el cribado del cáncer de pulmón ya esté incluido en el sistema nacional de salud de España y se sume a los cribados de mama, colon y cérvix, que existen desde hace años y que sirven para detectar precozmente estas enfermedades.

Sanidad está trabajando en determinar qué centros de salud de la comunidad se incorporan al proyecto

«El cribado es fundamental, está demostradísimo», asegura Patxi García Izuel, director en Aragón de la Asociación Española contra el Cáncer, quien asegura que «donde existe el programa de cribado se detecta antes y se puede intervenir con más tiempo y la supervivencia es mayor». Desconoce cómo se implementará, pero sí asegura que más que un cribado sería un «programa de detección precoz» puesto que no participaría toda la población sino la de riesgo, con un determinado perfil» ni tampoco todos los hospitales. Aún así, señala que se trata de «una muy buena noticia, ya que se ha visto que está funcionando en otros países» y servirá «para salvar vidas».

Reunión clave, el 28

Sin embargo, a diferencia de otras pruebas de detección, no existe un consenso médico sobre los cribados de cáncer de pulmón, entre otras cosas porque se realizan con un TAC, una prueba más invasiva que la de sangre en heces (para el cáncer colorrectal) o las mamografías (el de mama) debido a que emite radiaciones. Aun así, los TAC aprobados para cribados de cáncer de pulmón en otros países tienen «dosis muy bajas de radiación». El coste de pruebas como los TAC y que estos cribados se hagan en personas fumadoras (además de en exfumadores) son otras de los motivos que esgrimen los contrarios a su implantación.

Los criterios de inclusión serán la edad (entre 50 y 75 años) y el número de cigarrillos que se fuman

Pero como defienden sus impulsores, el proyecto Cassandra va más allá del cribado en sí, ya que incluye también «la prevención del tabaquismo y de otras enfermedades respiratorias», como explica Juan Carlos Trujillo, coordinador del proyecto Cassandra. El día 28 una reunión en Madrid (a la que el Ministerio de Sanidad aún no ha confirmado asistencia) servirá de «arranque» del proyecto y cerrará flecos. «Por ejemplo, no todos los hospitales tienen el mismo software para leer el TAC y eso puede originar diferentes lecturas. Necesitamos homogeneizarlo», de ahí que no se puedan concretar fechas, aunque Trujillo sí que confirmó ayer a Efe que sería antes del verano.

Los médicos reconocen que el «gran problema» del cribado del cáncer de pulmón es la complejidad de la prueba: el TAC de tórax. Por eso no se le realizará a toda la población (como ocurre con el cáncer de mama, por ejemplo: se les hace radiografías a todas las mujeres mayores de 50 años), sino solo a personas con una determina edad y que fumen o sean exfumadoras.

La Atención Primaria vehiculará los cribados. «Una persona que vaya a su centro de salud, si este pertenece a alguno de los hospitales del proyecto y si ella cumple unos criterios, podrá hacerse el TAC. Otra fuente de entrada será el hospital: por ejemplo, el típico paciente que tiene una enfermedad respiratoria diagnosticada, como asma», señala Trujillo. En Aragón, se está actualmente trabajando en el proceso, «los circuitos de Atención Primaria y Hospitalización», ver qué centros de salud se incluyen en el proyecto, señalan desde el departamento de Sanidad, que insisten en que «no va a afectar a toda la población». Estos criterios de inclusión serán la edad (entre los 50 y 75 años) y un número determinado de cigarrillos. Estos cigarros se calculan según el índice de paquetes anuales (IPA): el número de cigarrillos por día multiplicado por el número de años fumando dividido por 20. Si el resultado es 20 o más, debe hacerse el cribado. En el caso de los exfumadores, se cribará a aquellos que tengan entre 50 y 75 años, lleven 15 años o menos sin fumar (15 años es el punto de corte donde el riesgo de cáncer de pulmón se equipara al de un no fumador) y el índice IPA sea 20 o más.

El proyecto Cassandra incluirá un análisis de la prueba piloto al año, a los tres y a los cinco. «En cinco años se tratarán todas las conclusiones y esperamos tener toda la información para que se incluya en la cartera de servicios», señala Trujillo.