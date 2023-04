El sector agroalimentario está sometido a una presión constante motivada por las nuevas demandas de una sociedad que, por lo general, no considera el coste de la producción y disponibilidad de alimentos y quiere disponer de ellos al menor precio posible. Un factor que condiciona y repercute especialmente en el agricultor, el eslabón más débil de la cadena alimentaria.

En los últimos años, esta presión se ha acentuado. Por un lado, por el contexto generado por el covid, que prácticamente paralizó la economía, aunque no la actividad agraria; y por otro, por la geopolítica internacional, que está generando una subida de los costes de producción como consecuencia del incremento del precio de la energía y de ciertas materias primas.

El sector agroalimentario aragonés destaca por su competitividad y, gracias a su elevada productividad y bajos costes laborales medios, se sitúa como el quinto más competitivo de España

A pesar de ello, el sector agroalimentario ha respondido con su habitual resiliencia, adaptándose una vez más a la coyuntura, realizando un gran esfuerzo y trabajo, manteniendo la producción y garantizando el suministro de alimentos. "Una garantía que supone un valor incalculable", explica el director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Roberto García, quien añade que "esta fiabilidad cada vez es más apreciada por las cadenas de distribución".

En este escenario, el sector agroalimentario aragonés destaca por su competitividad y, gracias a su elevada productividad y bajos costes laborales medios, se sitúa como el quinto más competitivo de España, según los datos del Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas, un estudio promovido por Cajamar con la colaboración del Ivie. La pujanza de esta actividad se refleja también en su aportación a la economía regional, casi el 13 % del valor añadido bruto y el 14 % del empleo, en ambos casos, por encima de la media nacional.

"La actual situación de crisis nos obliga a buscar fórmulas para reducir los costes de producción, con nuevas tecnologías y herramientas de digitalización, tales como la sensorización, la robotización y la automatización"

Retos del sector

Estos datos sitúan a Aragón en una óptima posición a la hora de afrontar los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario y que encuentran en la innovación a uno de sus mejores aliados estratégicos. "En los próximos años se va a acelerar el proceso de incorporación de innovaciones en este sector, ya que debemos hacer frente a la actual situación de crisis, que nos obliga a buscar fórmulas para reducir los costes de producción, con nuevas tecnologías y herramientas de digitalización, tales como la sensorización, la robotización y la automatización", afirma Roberto García. "Además, hay que seguir desarrollando un modelo de producción sostenible para obtener más alimentos con menos recursos, respondiendo así al desafío global que representa el cambio climático", apostilla.

El director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Roberto García, reconoce que acometer estos cambios no es tarea fácil. Sin embargo, "la situación actual invita a pensar que la adopción de nuevas tecnologías irá ganando cada vez más velocidad porque aquel que no sea ágil no va a poder competir". Por ello, la digitalización va a suponer "una nueva revolución en el sector agroalimentario, ligada a un modelo agrícola más natural y sostenible", alineado con la hoja de ruta sobre sostenibilidad que marca la Unión Europea, como son el Pacto Verde y la Estrategia sobre Biodiversidad.

"La digitalización va a suponer una nueva revolución en el sector agroalimentario, ligada a un modelo agrícola más natural y sostenible"

La banca cooperativa Cajamar está comprometida con el sector agroalimentario y lo acompaña no solo para financiar sus proyectos, sino también a través de una amplia labor de investigación y transferencia del conocimiento que lleva a cabo por toda España, atendiendo a los diferentes modelos productivos locales. En lo que respecta al sector agroalimentario aragonés, entre las investigaciones que se están desarrollando en la actualidad destacan las enfocadas a mejorar el control integrado de plagas al aire libre, la biodiversidad y el suelo.

Control biológico, más efectivo y sostenible

"Estamos reduciendo la presión de las enfermedades y las plagas en los cultivos al aire libre mediante control biológico, una forma más efectiva y sostenible que el control químico. Además, estamos trabajando en la instalación de cubiertas vegetales en cultivos leñosos, obteniendo excelentes resultados en el control de plagas, a la vez que generan biodiversidad y contribuyen a absorber CO2. Y también estamos investigando cómo mejorar un elemento básico para la agricultura como es el suelo para favorecer su equilibrio en cuanto a la composición de microorganismos, de forma que las plantas aumenten su capacidad de nutrición y su respuesta ante los ataques de enfermedades o plagas", desgrana Roberto García.

Entre las investigaciones que desarrolla Cajamar en el sector agroalimentario aragonés en la actualidad destacan las enfocadas a mejorar el control integrado de plagas al aire libre, la biodiversidad y el suelo

En materia de agua y como respuesta a la prolongada sequía que padece el país, "seguimos impulsando la innovación para mejorar la gestión y el uso óptimo de los recursos hídricos disponibles, ayudando a los emprendedores a que desarrollen su startup mediante nuestra incubadora de empresas de alta tecnología del agua, Cajamar Innova, una iniciativa que queremos extrapolar a otras materias, más allá del agua", asegura.