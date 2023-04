Jorge Azcón, líder del PP de Aragón, ha avanzado en el desayuno informativo organizado este jueves por El Periódico que, si gana las elecciones, a la hora de formar gobierno él también pondrá "líneas rojas". "Y eso que no me gustan las líneas rojas. Me gusta más hablar de diálogo y consenso", ha dicho a renglón seguido.

Habitualmente en Aragón, gobierna el partido que consigue pactar. "Para mí la nieve es estratégica y no voy a estar en un Gobierno con gente que quiera boicotear el sector de la nieve. Y la izquierda no cree en el modelo turístico basado en la nieve", ha recalcado.

Descartado todo el arco parlamentario de la izquierda, al PP solo le quedan dos posibles socios: Vox y Aragón-Teruel Existe. Sobre los primeros no ha dicho nada el candidato popular, pero marca líneas rojas a Aragón Existe. "Con Aragón Existe hay cosas de las que discrepo profundamente y cosas en las que me puedo sentir más identificado. La trayectoria política de Aragón Existe, que ha sido uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez, no me convence", ha comenzado, y ha recordado que "Teruel Existe durante esta legislatura ha sido uno de los firmes defensores de lo que Rubalcaba llamó Gobierno Frankenstein".

El principal escollo que ahora se atisba es la discrepancia radical en torno a Canal Roya. "Teruel Existe ha dicho 'no' a Canal Roya, y yo digo 'sí' a la unión de estaciones, con impacto ambiental adecuado. Si me van a decir no a eso, no vamos a llegar a un acuerdo", ha asegurado.

Antes de llegar al periodo electoral, el PP ha protagonizado lo que ellos llaman la "captación de talento" de miembros de otros partidos políticos, como el PAR y Ciudadanos. Preguntado Azcón por si esto ha generado "tensiones en su partido", el aspirante a presidente del Gobierno ha asegurado que "ninguna". "No ha generado tensiones, lo he vivido con responsabilidad porque es muy importante la gente que te acompaña en el equipo. Es fundamental contar con gente con calidad humana y profesional", ha defendido.

Ahora, ha asegurado, "el PP congrega el centro político de la comunidad: liberalismo, constitucionalismo, aragonesismo", y por eso ha insistido en que aspira a un Gobierno en solitario con una mayoría "suficiente".

El líder popular ha defendido que "gente que estaba en otros partidos ahora está en el PP, pero igual que gente que estaba en la empresa ahora está en el PP. Las listas tienen que ser un reflejo de lo que hay en la sociedad", el ejemplo más claro, ha dicho, el de la candidata del PP a la alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca.

La dinamita en el centro político

Respecto a la crisis del centro político en Aragón, con el PAR y Ciudadanos en una dramática situación, Azcón se ha liberado de todas las acusaciones de haber sido el protagonista de "dinamitar" el centro político y ha atacado directamente a Lambán.

"¿Qué culpa tengo yo de que un juez dicte una sentencia que dice que han hecho trampas? ¿Qué culpa tengo yo de que el 51% del PAR le haga trampas al 49% y lo diga un juez? Lo de que yo he dinamitado el centro político, se lo ha inventado alguien y otros se lo han creído", ha asegurado Azcón.

Te puede interesar: Aragón En imágenes | Desayuno informativo de El Periódico con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón

"Quien ha estado manejando los hilos de la crisis del PAR ha sido Lambán. A Aliaga le condenan por haber hecho trampas, y Lambán mantiene a un tramposo como vicepresidente del Gobierno de Aragón", ha denunciado.

Sobre Ciudadanos, ha marcado distancias. "¿Tengo la culpa de que Ciudadanos tenga una crisis a nivel nacional? Se me atribuyen poderes superiores a los que tengo", ha recalcado.