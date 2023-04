El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que si el actual proyecto de la unión de las estaciones de esquí entre Astún y Formigal a través de Canal Roya "no cumple con la declaración de impacto ambiental", la dejará si llega a gobernar "en el cajón".

El aspirante a presidente del Gobierno autonómico ha defendido en un desayuno informativo organizado por El Periódico de Aragón que "la nieve es un eje estratégico" y que este sábado presentará en Panticosa el modelo del PP para el modelo de turismo de nieve en el Pirineo, con fondos desde el presupuesto de la comunidad autónoma y del Estado.

Azcón se ha mostrado a favor "indudablemente" de ampliar el dominio esquiable "para ser competitivos". "Si no conseguimos aumentar el número de kilómetros esquiables, no conseguimos que los esquiadores vengan más allá del fin de semana", ha reflexionado. "Mi opinión, hay que apostar por un modelo sostenible y con la declaración de impacto ambiental. Si este proyecto no cumple con la declaración de impacto ambiental, al cajón", ha reiterado.

Por otro lado, se ha mostrado dispuesto a destinar inversión con fondos propios para ese proyecto estratégico sobre la nieve. "La inversión en la nieve no tiene que ver con los fondos Next Generation, sino con los presupuestos de la comunidad autónoma, del Estado y pensando no en los próximos tres años, sino en la próxima década", ha manifestado.

Asimismo, ha reclamado responsabilidades tanto al PSOE como a sus socios de Gobierno (CHA y Podemos; no ha mencionado al PAR) si finalmente se pierden los 26 millones de euros procedentes de la Unión Europea para la unión de estaciones.

"El presidente de la DPH nos dice que no llegamos y que 26 millones de euros se pueden tirar a la basura. ¿Quién va a asumir la responsabilidad de que el PSOE, CHA y Podemos hayan tomado esas decisiones?", se ha preguntado Azcón.

Por otro lado, el presidente del PP aragonés ha aprovechado el proyecto de unión de estaciones para criticar la división del cuatripartito y en el seno del PSOE. "El votante de izquierdas va a tener un problema. ¿A quién hace caso, a lo que el PSOE dice en Jaca o en el Pignatelli? ¿A Marta Gastón, en Aramón, o a Miguel Gracia en la DPH? Esta situación puede generar una cierta esquizofrenia porque le están diciendo cuatro cosas distintas", ha criticado. "Si hay algo que ejemplifica lo que puede ser la jaula de grillos del Gobierno de Lambán es la nieve", ha zanjado.

Pactos para llegar al Pignatelli

El líder del PP ha avanzado que, si gana las elecciones, a la hora de formar Gobierno él también pondrá "líneas rojas". "Y eso que no me gustan las líneas rojas. Me gusta más hablar de diálogo y consenso", ha dicho a renglón seguido.

Habitualmente en Aragón, gobierna el partido que consigue pactar. "Para mí la nieve es estratégica y no voy a estar en un Gobierno con gente que quiera boicotear el sector de la nieve. Y la izquierda no cree en el modelo turístico basado en la nieve", ha recalcado.

Descartado todo el arco parlamentario de la izquierda, al PP solo le quedan dos posibles socios: Vox y Aragón-Teruel Existe. Sobre los primeros no ha dicho nada el candidato popular, pero marca líneas rojas a Aragón Existe. "Con Aragón Existe hay cosas de las que discrepo profundamente y cosas en las que me puedo sentir más identificado. La trayectoria política de Aragón Existe, que ha sido uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez, no me convence", ha comenzado, y ha recordado que "Teruel Existe durante esta legislatura ha sido uno de los firmes defensores de lo que Rubalcaba llamó Gobierno Frankenstein".

El principal escollo que ahora se atisba es la discrepancia radical en torno a Canal Roya. "Teruel Existe ha dicho no a Canal Roya, y yo digo sí a la unión de estaciones, con impacto ambiental adecuado. SI me van a decir no a eso, no vamos a llegar a un acuerdo", ha asegurado.