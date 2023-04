Salarios y elecciones. Estos dos elementos centran los mensajes de los sindicatos aragoneses de cara al Primero de Mayo, donde el foco de la movilización estará puesto en la reclamación de una subida de los sueldos, algo que no han percibido gran parte de los trabajadores, cuyo poder adquisitivo se ha reducido a marchas forzadas por el impacto de la inflación. UGT y CCOO han convocado manifestaciones por todo Aragón con motivo del tradicional Día Internacional del Trabajo, marcado este año por el ciclo electoral. Ambas centrales toman partido y llaman a votar en las urnas para mantener los gobiernos progresistas tanto a nivel autonómico como español.

"Nos jugamos muchísimo en estas elecciones", afirmó Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón en la rueda de prensa ofrecida este viernes junto a su homólogo en UGT, José Juan Arceiz, para presentar la jornada de movilizaciones, que este año tiene como lema 'Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios'.

Los empresarios fueron el blanco de las críticas de los ambos dirigentes sindicales, que urgieron a la CEOE a cerrar cuanto antes un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), tras espirar la vigencia del último en 2020. Acusan a la patronal de no querer sentarse a negociar a pesar de las últimos propuestas lanzadas por los sindicatos para utilizar "índices objetivos" de cada sector para fijar las subidas salariales más.

Si en mayo no se acaba de encarrilar la negociación, UGT y CCOO reactivará la campaña de "salario o conflicto" que ya aplicaron el año pasado. "Si no se firma la AENC, puede que este instrumento se acabe para siempre porque quizá, cuando a ellos --los empresarios-- les interese, entenderemos que ya no es el adecuado", advirtió Pina. Los sindicatos tienen "plan B", agregó Arceiz, "la clase trabajadora no se va a conformar y va a salir a la calle, si ahora a la patronal no le viene bien llegar a acuerdos porque les interesa un cambio de ciclo político".

Sobre las próximas elecciones, Pina abogó por que la sociedad visualize la diferente manera en que se han afrontado las últimas crisis, la de 2008 con "un sufrimiento brutal de toda la sociedad" por los recortes y políticas de austeridad frente "a la protección de las mayorías" con que se ha hecho frente a la pandemia y los problemas asociados a la guerra de Ucrania.

"Es bueno que visualicemos qué se hizo en cada una de las crisis y cuáles fueron las consecuencias de las medidas que se tomaron", recalcó. Por ello, Pina instó a los trabajadores aragoneses a valorar "las propuestas de los partidos que reman en la dirección de las medidas que protegen a las mayorías y no en las de austeridad que se vieron en otros momentos".

Los logros conseguidos: SMI, reforma laboral y pensiones

En la misma línea, el líder de CCOO consideró que ha llegado el momento de hacer balance de todo lo conseguido por los sindicatos, "que por primera vez en muchos años es positivo". Como principales avances, destacó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ya supone el 60% de la retribución media en España, lo que ha beneficiado a unos 35.000 trabajadores en Aragón y dos millones a nivel estatal.

Con este incremento, apuntó, se ha dado "más valor a los salarios de los que menos ganan" y se reconoce "que esos trabajos también tiene un valor económico". Este logro ha venido acompañado de la reforma laboral, que "ha reducido profundamente la temporalidad". A pesar de ambas medidas, se han registrado los "mejores datos" de empleo de los últimos 15 años a esta altura del año. "Aquellos que nos decían que esto iba a ser una desastre y que se iban perder trabajo, los datos les desmienten", incidió.

Para José Juan Arceiz, la invasión rusa de Ucrania ha generado una subida del IPC que está siendo utilizada por algunos empresarios "sin escrúpulos para incrementar de manera artificial los precios. "No puede ser que amparándonos en esa guerra todo tenga que subir ahora", remarcó. También cree que se está produciendo ese componente especulativo con la excusa de la sequía, con encarecimientos de productos como frutas o carnes a los que no han llegado todavía las consecuencias de la falta de agua.

"Se queda todo en las manos de los de siempre intermediadores y grandes distribuidores", apuntó, algo que también sucede en el mercado de la electricidad y los carburantes. El líder de UGT aseguró que los incrementando de los beneficios empresariales salen "directamente de los bolsillo de los trabajadores" y que algunas medidas anticrisis, como la bajada del IVA, "acaba en las cuentas de resultados" de las compañías.

Arceiz también subrayó que sin la acción de los sindicatos de clase las políticas públicas "no serían las que son" y ha defendido unos servicios y pensiones públicas porque la clase trabajadora no se puede pagar una sanidad, educación o pensiones privadas. "Hay que seguir avanzando en los grandes acuerdos" y "no es lo mismo que gobierno un color político u otro", sentenció.

Hora y lugar de las manifestaciones

UGT y CCOO han convocado movilizaciones por el Primero de Mayo en cinco poblaciones de Aragón, dos de ellas en la provincia de Zaragoza, dos en la de Teruel y una en la de Huesca.

En la capital aragonesa, habrá una concentración, a las 11.00 horas, en la plaza San Miguel, desde donde partirá una manifestación media hora más tarde; en Tarazona, a las 11.00 horas, una concentración en la plaza San Francisco; en Teruel, a las 12.00 horas, otra concentración en la plaza de la Catedral; en Andorra, a las 12.30 horas, concentración en la plaza del Regallo, y en Huesca, a las 12.00 horas, se iniciará una manifestación desde la plaza de Navarra.