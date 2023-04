El mundo económico y laboral está en permanente cambio y transformación. Este cambio es la esencia de ese mundo y nuestro reto, también permanente, es saber afrontarlo. Algunos problemas de nuestro mercado de trabajo persisten aunque adquieran matices que les hacen aparecer como nuevos. A su vez, esos matices diferenciadores requieren políticas distintas. Siguen existiendo los problemas de cantidad y calidad del empleo pero los cambios técnicos, organizativos y económicos exigen políticas diferenciadas frente a las de hace unos años o incluso las que se aplicaron en la crisis de 2008.

El primer problema, en nuestro caso, desde siempre, es la insuficiente cantidad de empleo y el paro. Ya no hay desempleo masivo, si consideramos que no lo es el 13% de desempleo. Pero persiste la necesidad de más empleo al mismo tiempo que observamos la escasez de trabajadores adecuados para las necesidades. Esto tiene algo que ver con lo que se conoce como la tasa natural de desempleo, un nivel de desempleo que la sociedad considera que, si se quiere, uno puede encontrar trabajo. No hay desempleo involuntario.

No es lo mismo pero se relaciona con otra medida del desempleo que plantea que, para reducirlo, exigiría medidas de política monetaria o fiscal muy laxas que incidirían en el crecimiento de la inflación. Esta tasa no es en todos los países igual. Por ejemplo, a la altura de 2007 en España el desempleo alcanzaba el 7% y eso podía considerarse casi pleno empleo. En Japón o Estados Unidos sería desempleo masivo, una auténtica crisis económica y social. Al mismo tiempo, en nuestro mercado de trabajo actual, se da la paradoja de que faltan empleos y también faltan trabajadores. Existe un desajuste entre la oferta y la demanda en diversos tipos de trabajo.

Calidad de empleo

Frente a la cantidad de empleo el otro problema es la calidad del empleo. La calidad del empleo podemos considerarla en dos dimensiones. En primer lugar, las características de empleo, el tipo de contrato y los salarios constituyen atributos que, en las últimas décadas, y acuñado por organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, se han asociado al denominado trabajo decente, al buen empleo.

Pero hay otra dimensión que, recogiendo esos elementos, enlaza con la estructura del modelo productivo. Y también con el formativo y educativo. Desde hace tiempo presenciamos lo que se conoce por polarización laboral. Pocos buenos empleos y muchos malos empleos, incluso trabajos que no dan para vivir, y una banda muy estrecha de empleos medios. Ese esquema parece describir una buena parte de los mercados de trabajo occidentales, entre ellos el español. Este modelo tiene dos consecuencias graves.

La primera de tipo sociopolítico. Para la sociedad significa un estrechamiento de las clases medias que dan sostén y estabilidad social e incentivos para el progreso. Una democracia consolidada exige una clase media numerosa que sólo se puede crear y sostener sobre unos empleos adecuados. La segunda consecuencia es de tipo económico. La polarización laboral debilita el sistema productivo: unos pocos muy buenos empleos y muy buenas empresas y una precarización laboral masiva que no ofrece futuro a la mayoría de los trabajadores.

Esto no ayuda a la creación de una organización económica empresarial bien estructurada, con un sector de empresas punteras en el vértice, una amplia franja de empresas medias y una extensa base todavía más amplia de pymes. Un mercado polarizado no facilita la creación de una estructura productiva racional y a su vez esta sistema polarizado agrava los problemas del mercado laboral. Se convierte en un círculo vicioso, se retroalimenta. En estos momentos se puede observar con claridad estos desajustes.

Estos días el Eurofound, una institución europea, hacía público un estudio en el que España aparecía como el país con más desajuste entre el empleo ofrecido y el demandado. Señalaba que más de un 20% de la población activa española se encuentra infrautilizada laboralmente. Esto explica que los sindicatos digan que con casi tres millones de empleados no hay escasez de trabajadores y que los empresarios sostengan que no encuentran trabajadores para cubrir sus necesidades. Los dos tienen parte de la razón, y el problema no se puede despachar con la receta fácil de que si se quiere trabajadores que se suban los horarios. En algunos casos sí, pero en otros muchos no. El problema es más grave.

Volumen empresarial

Nos sigue faltando un volumen de empresas suficiente para una sociedad y un país como el nuestro. Junto a ello el desajuste de nuestro modelo educativo y formativo respecto al productivo parece claro. Desde hace tiempo hay una conciencia generalizada de este problema y prueba de ello son algunos esfuerzos para tratar de resolverlo. La formación profesional hoy no es el patito feo de la educación.

Tanto en el contenido formativo como en el de su demanda por las empresas y las oportunidades de empleo que permite, la han revalorizado notablemente. No son casos raros los graduados universitarios que deciden posteriormente realizar estudios de Formación Profesional para acceder con más posibilidades a un empleo. Por primera vez en nuestra historia tenemos un ministerio que se llama de Educación y de Formación Profesional.

Las propuestas presupuestarias y legislativas por la FP y la FP dual en esta legislatura constituyen unas iniciativas importantes, con una ley orgánica en 2022. La implicación de la Universidad en este proceso del que se habla últimamente puede configurar una estructura formativa completa, muy sólida y beneficiosa para los trabajadores, las empresas y la sociedad en general.

Las pasarelas de la FP hacia la Universidad existen en algunos grados pero no al revés. Una buena integración del sistema formativo en el productivo puede generar una amplia base de esos trabajos que dieron seguridad y estabilidad a unas democracias en occidentales de la postguerra. Los buenos empleos trascienden el ámbito individual para constituirse en activos sociales. Creo que a pesar del ruido mediático y político hay un consenso implícito en la mayoría de la sociedad de transitar este camino.

José Manuel Sierra, profesor de la Universidad de Zaragoza