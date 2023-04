El número de repetidores de la ESO en Aragón alcanza el 8%

Más de 4.200 aragoneses han repetido algún curso de la ESO, según las estadísticas del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2021-2022. Esto es un 8% de los alumnos, una tasa que triplica la del año de la pandemia (fue un 2,4%) pero también casi dos puntos menor a la del curso 2019-2020. También hay diferencias cuando se habla de la escuela pública y de la privada, ya que asciende a casi el 10% en el caso de la primera frente a algo menos del 5% de la segunda. Y existe brecha de género, pero en esta caso a favor de las mujeres ya que son casi 2.600 los repetidores (9,7%) y 1.701 las repetidoras (6,6%). Vuelve a cursarse el mismo ciclo menos, pero más de lo que se debería.

Aragón comparte cifra negativa con Madrid, y por debajo de comunidades como Murcia (11,7), que encabeza el ránking; Castilla-La Mancha y Andalucía (ambas con un 10,5%) y Comunidad Valenciana (8,1%); tasa la de España (la media es del 7,6% muy por encima de la media europea, que es del 2,2%, a la que solo se acerca Cataluña, con un 2,7%.

La Lomloe marca que la repetición debe ser algo «excepcional», y la decisión recae en una decisión colegiada del equipo docente dejando de ser determinante el número de materias no aprobadas. Más taxativo se muestra José Luis Bernal, profesor titular de la Universidad de Zaragoza, perteneciente al Departamento de Ciencias de la Educación, quien la «prohibiría» salvo en el caso de alumnos nacidos en diciembre que llevan 12 meses de diferencia con algunos compañeros o en caso de inmadurez, señala. Cuando se habla de repeticiones se compara con el fracaso escolar pero «no es así», explica, ya que todo depende del límite de currículum.

Durante la pandemia «esa exigencia fue menor», reconoce Bernal, se fue «más flexible», aunque en el curso siguiente habría que «haber apoyado» para lograr la capacitación del alumno. Con respecto al curso marcado por el covid, Nieves Burón, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), destaca la capacidad que hubo entonces «para reflexionar sobre la posibilidad o no de promocionar».

Ambos saben que España es uno de los países donde más se repite y es «una de las armas que se utilizan» aunque «no soluciona nada», señala Bernal. Lo que habría que hacer es «un acompañamiento de manera individual pero eso exige dinero y recursos que se priorizan para otras cosas», insiste.

Evaluación y no calificación

La no promoción es un tema que «preocupa mucho» a Fapar no solo en Aragón sino tomando como base el sistema educativo español. Para Burón «no hay una causa única». En primer lugar, «avanzar en la evaluación, que es mucho más que la calificación», ya que de lo que se trata es de ampliar conocimientos y «evaluar por competencias, algo de lo que llevamos hablando desde hace 15 años» pero que ahora con la Lomloe se ha puesto en primer término, señala la secretaria de Fapar. Eso supone más complicaciones para los docentes, por lo que hacen hincapié en la necesidad de «formación específica para el profesorado» y para toda la comunidad educativa para que en el caso de que se detecten dificultades «se ponga remedio de forma inmediata». E insiste: «se ha utilizado la repetición como herramienta cotidiana para adquirir conocimientos marcados y no es así».

Cuando se aborda la no promoción hay que tener en cuenta otros factores, explica Bernal, que pone como ejemplo que en varios estudios coinciden las comunidades autónomas con índice socioeconómico más bajo con las de menor puntuación en el estudio PISA. Es decir, el «contexto no es determinante pero sí condiciona» también por las expectativas o los intereses de los padres, señala.

En Aragón en los últimos años «se ha invertido mucho en educación» y en programas como el de Diversificación curricular y el PROA que «si funcionaran bien evitarían el fracaso y bajaría la repetición», reconoce el profesor de Unizar. El primero se ha recuperado con la Lomloe e implica de trabajar «de otra manera» con clases de diez o doce alumnos y tres ámbitos, ciencias, sociales e inglés.

Soluciones

Ambos tienen clara la solución al problema, que no pasa por bajar el nivel sino más formación, más personal cualificado, más compromiso por parte de los docentes y así puedan «preocuparse de por qué cuesta aprender», insiste Bernal; y más recursos por parte de la administración para poder trabajar de forma individualizada. Aunque a Fapar no le gusta hablar de coste, sí tiene claro que «repetir es malgastar porque se duplican costes» y lo único que se hace es que las materias se vuelvan a impartir. Burón considera que «se carga la responsabilidad en el alumnado, se le dice que ha fracasado» pero es solo una de las patas del banco. Las otras, la familia, los docentes y la administración. «Hay que preguntarse por qué no ha aprendido o qué ha hecho la familia», reitera. La repetición «no es un indicador del nivel de formación sino de la calificación en un determinado momento». De ahí que insista en la consecución de competencias y no en las notas numéricas, que han desaparecido ya de los boletines hasta Bachillerato.