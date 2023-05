El presidente de Aragón y candidato a la Presidencia del Ejecutivo aragonés el próximo 28 de mayo, Javier Lambán, ha dejado claro que el proyecto de la unión de estaciones de Astún y Formigal "no se hará" si esa es la voluntad de los responsables y la sociedad civil del Pirineo, pero también ha subrayado que no da el proyecto por muerto. "Desde luego no seré yo quien clave los clavos del ataúd", ha expresado, gráficamente.