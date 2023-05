La protección de las mujeres víctimas de violencia machista en Zaragoza capital clama al cielo por una raquítica plantilla de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, ya que tan solo once agentes de este destacamento están destinados a la protección del 70% de las víctimas adheridas al sistema Viogén en la comunidad aragonesa. En total, según los datos del Ministerio del Interior referentes a marzo de 2023, 1.885 mujeres aragonesas están incluidas en uno de los cincos niveles de riesgo –no apreciado (800), bajo (845), medio (214), alto (26 ) y extremo(0)– que diferencia este sistema de protección. Por tanto, cada policía nacional Viogén de Zaragoza tiene a su cargo a una media superior a las 110 mujeres. En paralelo, el resto del territorio cuenta con casi 80 agentes Viogén –entre Policía Nacional (9), Guardia Civil (41) y Policía Local– para proteger al 30% restante de las víctimas, unas 500. Es decir, para alcanzar este último ratio (aritméticamente, ronda el 7%), Zaragoza debería incorporar más de 150 agentes.

Una situación límite para los once miembros de la UFAM que podría verse aliviada si el Ministerio del Interior del Gobierno de España contratara más policías nacionales Viogén –y no los detrajera de otras unidades porque las mermaría–, para garantizar este ánimo de protección con el que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha dicha unidad en 2007.

Otra de las opciones pasa por que el Ayuntamiento de Zaragoza rubrique su adhesión al Viogén. En este sentido, el consistorio aportaría algunos de sus efectivos de Policía Local, cuya plantilla a día de hoy suma 987 operativos; una plantilla mermada que en su día llegó a contar con 1.305 efectivos pero que ha sufrido con el paso de los años la falta de convocatoria de empleo público. Tanto es así que desde 2008 hasta 2019 tan solo se convocaron 17 plazas, estas últimas durante el anterior mandato de Zaragoza en Común (Zec).

A partir del mandato del actual alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, se incorporaron 43 agentes en mayo de 2022, hay 36 en prácticas y todavía se han convocado otras 115 plazas más. Aún así, en la casa consistorial son conscientes de que no son suficientes.

Esta escasez de policías locales está retrasando la entrada de Zaragoza en el Viogén. De hecho, el ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en la provincia continúan negociando los términos de la adhesión, ya que desde el consistorio se negaron el pasado mes de febrero a aceptar las víctimas incluidas en el riesgo medio. Con esa propuesta, el ayuntamiento habría asumido unas 500 víctimas de violencia machista.

Precisamente, este riesgo medio obliga a cumplir con una serie de medidas más rígidas que las establecidas en el riesgo no apreciado o bajo como, por ejemplo, la vigilancia ocasional y aleatoria en el domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en la entrada y la salida de sus hijos en los centros escolares; el acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial, asistencial o administrativo cuando se considere que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima; una entrevista personal con la víctima, o informarle sobre las recomendaciones que debe tomar.

Las disparidades

La concejala delegada de la Policía Local, Patricia Cavero, se negó a asumir las víctimas de riesgo medio en «la ciudad consolidada donde presta la protección la Policía Nacional» y, por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, aseguró que estas «disparidades» entre ambas instituciones son «salvables».

De momento, señalaron a este diario desde la Delegación del Gobierno, las negociaciones continúan abiertas. No obstante, desde algunos sindicatos de Policía Nacional como Jupol advierten de que la solución no pasa por que Zaragoza se una al sistema Viogén. «Va a ser un parche», se cansan de señalar las fuentes de este sindicato, que abogan por aumentar el catálogo de efectivos destinados a la UFAM.

Esto último, insisten, se debe a que los once agentes de la UFAM dedicados a la paralela labor de investigación también están desbordados. De hecho, la comisaría de la UFAM situada en la avenida José Atarés de la capital aragonesa no toma declaración a mujeres víctimas de la violencia de sus parejas o exparejas, sino que son recogidas en las oficinas de denuncias y atención al ciudadanos. Es decir, en las comisarías de distrito por personal profesional pero que no se ha formado en dicha especialidad.

En otras ocasiones se da la circunstancia de que la víctima coincide en el mismo espacio con, por ejemplo, alguien que va a denunciar el hurto de su móvil o la cartera.

«Cuando se incorporen los agentes locales habrá una redistribución de las mujeres a proteger, se bajará el volumen y, por tanto, el estrés entre la plantilla, pero el problema con las denuncias y la investigación seguirá presente», lamentan finalmente desde la central sindical.