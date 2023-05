El colegio Miraflores, en Zaragoza, afronta una semana complicada en la atención educativa a su alumnado con necesidades porque la plantilla de auxiliares de Educación Especial está incompleta. De hecho, ayer a primera hora no había ningún profesional disponible (hay tres plazas) y eso provocó que varias familias, muy «sorprendidas y molestas» con la situación, no pudieran llevar a sus hijos e hijas a clase porque no iban a poder ser atendidos.

A última hora de la mañana, según precisaron fuentes del Departamento de Educación a este diario, ya se incorporó un sustituto al centro, pero entonces ya era tarde para las familias, algunas de las cuales no pudieron conciliar ayer su vida laboral y familiar por esta cuestión. El centro ya había anunciado de la situación de falta de auxiliares al Servicio Provincial de Educación los días 21 y 26 de abril, «sin haber obtenido ninguna contestación por su parte». La falta de auxiliares de Educación Especial en el colegio Miraflores fue comunicada por el equipo directivo a los padres y madres el pasado 1 de mayo vía telemática. Concretamente, a través del grupo de whassap del centro. El mensaje pilló a las familias «desprevenidas» porque no contaban con esta situación tras el puente y porque en el mismo mensaje se les advertía de que sus hijos no iban a poder a ser atendidos. «Os informamos que el centro no podrá asistir a vuestros hijos en sus necesidades de aseo y alimentación, al no contar con personal cualificado para ello», decía la comunicación de la dirección. Al parecer, el centro ya había anunciado de la situación de falta de auxiliares al Servicio Provincial de Educación los días 21 y 26 de abril, «sin haber obtenido ninguna contestación por su parte», según señalaron en el contacto con las familias. La situación que se ha generado viene derivada por «diferentes bajas médicas y casuísticas» de los profesionales de Educación Especial con plaza, que hacen que ninguno de los tres pudiera estar ayer en el centro ni tampoco a lo largo de la presente semana. Un segundo contrato Fuentes de la consejería que dirige Felipe Faci precisaron a EL PERIÓDICO que tras recibir la comunicación de uno de los auxiliares que se iba a coger la baja, «ya se puso en marcha el procedimiento para la contratación y designación de un sustituto, por lo que no se ha producido demora alguna en la tramitación», indicaron. Esta persona fue la que ayer se incorporó al centro. En el colegio Miraflores de Zaragoza hay 47 alumnos con necesidades educativas especiales, de los que 14 tienen discapacidad motora. Además, indicaron desde Educación que la semana pasada la directora del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza se reunió con el equipo directivo de Miraflores y con los representantes de los padres «y en ningún momento trasladaron que hubiera algún problema en relación con los auxiliares de Educación Especial», recalcaron. A pesar de todo y de la incorporación de un sustituto, las plazas no están cubiertas al 100%. De hecho, Educación confirmó también una segunda contratación ante la previsión de que «próximamente» otra de las auxiliares se coja una baja. «Se va a contratar a otra persona de la bolsa hasta final de curso para paliar esa falta de profesional. En los próximos días se contratará una auxiliar de educación especial más», indicaron desde el departamento. Según los datos, el número de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, reconocida mediante resolución, en el colegio Miraflores de Zaragoza es de 47 alumnos, de los que 14 tienen discapacidad motora. Además, dos están en situación de atención domiciliaria con pluridiscapacidad: discapacidad motora y Trastorno del Espectro Autista (TEA). Por otro lado, de los otros 24 menores con otras necesidades educativas especiales, hay 5 con autorización de la participación de personal educativo complementario, es decir, auxiliares de Educación Especial.