El Gobierno central ha confirmado que existe un presupuesto de 6.500 millones de euros para inversiones hidráulicas, no solo las que tienen que ver con la sequía sino también con las políticas de aguas. El objetivo principal es afrontar las consecuencias de la escasez de lluvias con esa cifra que gestionan dos ministerios (el de Transición Ecológica y el de Agricultura) para combatir la grave situación provocada por la falta de precipitaciones, con alarmantes datos en el conjunto del país tras conocerse sobre la descendente evolución de la reserva hídrica en España. Se trata de una caída por debajo del 50% del agua embalsada (un 49,6%), lo que implica que ahora los pantanos españoles guardan menos de la mitad del agua de la que podrían almacenar. La situación es algo mejor en Aragón, que se mantiene tres puntos por encima (52,7%).

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confirmó tras el Consejo de Ministros de ayer que «nunca antes en España» se ha invertido «tanto en este tipo de infraestructuras, que está garantizando que a través de agua desalada, agua reutilizada y agua depurada podamos dar respuesta a las necesidades especialmente del sector primario».

Según la portavoz, «son 6.500 millones de euros que se están ejecutando» y «en muchos casos son transferencias también a las comunidades», porque «este gobierno se ha marcado las políticas de inversión en infraestructuras para paliar los efectos de la sequía y para garantizar el agua para siempre atendiendo no a la meteorología, sino también a la ciencia y a todos los avances técnicos que se producen en este campo.

Aragón va a recibir 20,2 millones de euros en el reparto de fondos de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que supone el 9% del total asignado. De ellos, destaca la asignación de 15,5 millones del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de los 158 presupuestados, prácticamente un 10% del total. Aragón es la cuarta comunidad con mayor asignación, solo por detrás de Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha, todas ellas con mayor extensión.

«Esta nueva programación ratifica que Aragón sale muy beneficiada con la asignación de fondos del segundo pilar de la PAC», aseguró el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, que cree que se debe exigir a la UE «la máxima financiación posible para hacer frente a la situación de sequía, que es muy grave ya».

El consejero destacó la partida de 2 millones de euros de asignación de fondos para los programas de promoción del vino en mercados de terceros países del ejercicio FEAGA 2024 y que suponen el 5,8% de la partida distribuida para el conjunto de España.

Otras líneas de reparto

El resto del reparto lo componen las líneas de calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción con 321.605 euros; razas autóctonas con 155.356 euros; control de rendimiento lechero con 21.760,01 euros, o fomento de la apicultura con 179.672 euros.

También hay fondos para el refuerzo de los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección con 445.022,81 euros; prevención y lucha contra plagas con 670.674 euros; programas estatales de erradicación de enfermedades animales con 288.625 euros, y reparto de fondos comunitarios para el curso 2023/2024 correspondiente al Programa Escolar de Consumo de frutas, hortalizas y leche con 556.984 euros.

Olona mostró su conformidad con la petición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de solicitud de activación de la reserva de crisis a la Comisión Europea y la asignación de fondos adicionales a dicha reserva por la situación de sequía, tal y como manifestó el ministro Planas.

«Responde a lo que en Aragón estamos defendiendo en orden de prioridad y que tiene que ver con garantizar todo lo que son fondos europeos», destacó el consejero, que mostró su satisfacción con la propuesta de flexibilización de la Política Agraria Común tal y como había solicitado al Ministerio. «Debemos garantizar que podemos pagar la PAC eximiendo a los agricultores de las exigencias vinculadas al cumplimiento de resultados como consecuencia de la sequía», dijo Olona.

Además, el presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció que su Gobierno complementará las ayudas del Ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar las pérdidas por la sequía a agricultores y ganaderos.

Lambán insistió ayer en que también le preocupa el incremento exponencial de riesgo de incendios de sexta generación y remarcó que hay que atender los daños y tratar de paliar las afecciones a agricultura y ganadería, no sólo entre los agricultores de secano, que en grandes zonas de Aragón «prácticamente no van a dar ni un euro de rendimiento porque simplemente los agricultores no van a poder cosechar», sino entre los regadíos, que van a tener que restringir la producción y «hay que conseguir por todos los medios que eso no afecte al cobro de la PAC».

Para Lambán, se deben tomar medidas para compensar las «cuantiosísimas pérdidas» que van a sufrir y su Gobierno está a la espera de que el de España defina las sus ayudas, y confía en la sensibilidad del ministro de Agricultura, para complementarlas con los «limitados» recursos de la Comunidad, y en eso trabajan tanto la Consejería de Agricultura como la de Presidencia, en lo que respecta a los incendios.