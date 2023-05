Jorge Barudy: "El modelo de sociedad actual es un modelo adultocéntrico"

¿Cómo definiría el trauma infantil?

El trauma infantil son todas las secuelas y consecuencias de los malos tratos a la infancia. Malos tratos que pueden ser provocados, siendo los más graves, por los propios progenitores, pero también por las instituciones, entre ellos la escuela, por ejemplo, y las que tienen como mandato público asistir y proteger a los niños que han sido maltratados en el ámbito familiar o escolar. El maltrato infantil se produce también a nivel social, en la manera en que desgraciadamente el modelo de sociedad es un modelo adultocéntrico, y por lo tanto, el derecho a que las necesidades del menor sean satisfechas para poder desarrollar su desarrollo sano dependen del mundo adulto. Eso también es un factor traumatogénico, son factores que van a tener como secuela daños no solo en el funcionamiento mental o psicológico sino también en el funcionamiento orgánico en general.

Usted, junto a Maryorie Dantagnan defienden un modelo de apego seguro, del que van a hablar en Zaragoza.

Nosotros, desde hace muchos años, en mi caso, desde hace 40, 20 años trabajando en Bélgica y 20 en Barcelona. Llegué a Europa como refugiado político de la dictadura de Pinochet, estuve preso, fui torturado y esto lo cuento porque es un dato biográfico que explica por qué toda mi vida he estado intentando encontrar una metodología que asegure el bienestar infantil. Y esa metodología pasa por dos sellos fundamentales. El primero es el buen trato. Todos los niños tienen derecho a ser bien tratados por el mundo adulto porque son, entre otras cosas, el bien común más importante que tenemos. Y ese bien sería lo que asegura el neurodesarrollo sano. El desarrollo sano de un niño depende de la calidad de los cuidados que recibe, de las relaciones de sus cuidadores y los principales son sus padres y sus madres y cuando estos cuidadores han tenido una infancia suficientemente sana son capaces de responder a un instinto fundamental que tienen los niños, que es el apego seguro.

Ese apego es fundamentalmente la figura materna.

El niño nace para apegarse a la figura principal, que sigue siendo la madre, por razones biológicas, pero si la madre si ha tenido una historia de vida de maltrato, de negligencia afectiva y en el contexto actual, es víctima de violencia machista, esa madre no está en buenas condiciones para poder responder a las necesidades de apego que tiene su hijo y ahí tenemos el drama. Esta es una idea extraordinariamente novedosa, la sanidad de los niños, que los sanos fueron niños bien tratados. Su sanidad depende de la calidad de los cuidados y de la capacidad que tiene la madre de responder a sus necesidades de apego seguro.

¿En qué papel queda el padre?

Las mujeres madres viven una justicia estructural. Por el modelo patriarcal están en general muy solas en la tarea. Los hombres no podemos maternar porque no tenemos la biología pero sí podemos jugar un rol fundamental si somos capaces de cuidar a las mujeres que son las madres de nuestras crías. El apoyo es fundamental para lograr ese apego seguro y por tanto ella tenga más paciencia y perseverencia para responder a las necesidades de su bebé.

Ante un niño maltratado, ¿cómo se aborda esa recuperación? ¿es posible la recuperación?

El bienestar infantil depende de la calidad de las relaciones que los cuidadores son capaces de proporcionar al niño; en el caso contrario, los adultos, como resultado de sus propias historias personales, de haber sido maltratados o malcuidados no han desarrollado capacidades para la crianza. Pero hay otro tema que es el de las políticas públicas. Hay que seguir denunciando que no hay ningún país en el mundo, quizá Noruega, que se pueda jactar de priorizar el interés de los niños. Los pequeños nacen dependientes del cuidado de los adultos y por tanto son grupo el grupo social más vulnerado en relación a la satisfacción de sus necesidades y atribución de sus recursos. El maltrato infantil es un fenómeno social, no solo que el padre, por sus historias personales no aprendió a tratar bien a sus hijos porque a él lo trataron mal, sino que en el mundo de hoy hay también una responsabilidad de las políticas públicas y de los políticos, que no hacen lo necesario por llevar a cabo el desarrollo sano de los niños y cuando los niños tienen problemas, cuando trabajan mal en la escuela, agreden a otros niños o tienen conductas se les responsabiliza y culpabiliza y no al mundo al mundo adulto ni a las políticas públicas que no han sido capaces de satisfacer las necesidades. Existe una injusticia estructural enorme.

Ustedes intentan evitarla-

Nosotros somos conocidos internacionalmente, junto con otros compañeros, porque hemos intentando hacer propuestas constructivas para sensibilizar a la clase política de que la esencia y la decencia de un país se mide por lo que el país hace por su infancia, pero tenemos un gran inconveniente, que es que quien le da el poder a los políticos, no son los niños sino los adultos, que les dan el poder con el voto. Por ejemplo, el movimiento feminista ha logrado cosas porque tiene el poder de dar el voto a los y las vulnerables; pero en cambio los bebés, los niños no tienen ese poder, y dependen de los movimientos sociales, de gente buena, sensible para poder ir mejorando sus condiciones de vida.

Evidentemente, como psiquiatra infantil, traumaterapeuta, tengo además recursos técnicos y conocimientos para entender la problemática de la infancia maltratada por el mundo adulto y ofrecer respuestas y por eso hemos creado este modelo, que es la traumaterapia sistémica, que lo que significa es que primero hay que reconocer a los niños que presentan un transtorno psicológico y saber que no es porque son enfermos sino porque no le han satisfecho sus necesidades, le han hecho daño, en vez de mirar al niño como responsable de su propio sufrimiento, lo miramos y luchamos para que el mundo adulto se dé cuenta de que el bienestar infantil depende de que los adultos creemos un mundo mejor.

La situación ha cambiado mucho.

Es verdad que la condición de la infancia ha mejorado aunque hay un retroceso en este momento, desde que predomina como cultura la cultura del mercado, la condiciones de vida de los niños está en retroceso. El bienestar que crean las políticas de mercado que es la manipulación de los deseos de la infancia para que se conviertan en consumidores y supermillonarios y superpoderosos.

Participa en unas Jornadas organizadas por la Asociación de Familias de Acogida de Aragón. Los niños que son acogidos vienen con una mochila. ¿Es posible su recuperación?

Es posible, claro. Las políticas públicas tienen que dar el máximo apoyo a esas familias acogedoras, que son entre comillas los nuevos héroes de los tiempos actuales, porque acogen y se ocupan de niños que vienen profundamente dañados y muchas veces no se le ofrece recursos terapéuticos. Yo tengo una admiración familias acogedoras y todo lo que se pueda hacer lo estamos tratando de hacer pero las políticas públicas les complican la vida porque siempre creen que lo más importante para un niño es la cosanguineidad, lo biológico, cuando lo más importante no es quien lo parió sino quién lo cuido y le proporcionó cuidados, amor, estimulación, respeto y educación para que pudiera desarrollarse sanamente. El tema de quién nací es secundario, pero sigue esa idea de que la filiación biológica sigue siendo prioritaria, eso es una creencia pero no tiene base científica. Por lo tanto, los padres acogedores podrán testimoniar cómo les complica la vida tener que respetar los regímenes de visita con los padres que desgraciadamente no tuvieron la oportunidad de aprender a ser papá o mamá y no pueden aportar una creencia sana a sus hijos. Pero si seguimos con la idea de que es importante tener un respeto de la parentalidad biológica y un respeto por la parentalidad acogedora eso es un cacao en lamente de los niños. Cuando le ayudas y le dices tienes progenitores y le explicas la procreación; pero tiene un padre y una madre que son los que te van a cuidar y son los que te quieren y no te van a dejar nunca. Cuando ocurre eso estoy convencido de que el acogimiento tendrá resultados extraordinarios y muchas familias que quieren acoger y no lo hacen por la burocracia, por lo que llamamos la estupidocracia sistémica. Una cosa es la cosanguineidad y otra la crianza. Hay que optar por el interés y lo mejor para el niño, que es la crianza. Un niño que tiene que estar cuidado una semana pero tiene una visita de unos señores que son los que le hicieron daño, lo absurdo es un problema de sentido común.