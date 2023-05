Faltan matronas y la situación será más acuciante en el futuro. Esto es lo que denuncian desde la Asociación Científica de Matronas de Aragón, con motivo, este viernes, del Día Internacional, que conmemoran con el lema Juntos de nuevo: de la evidencia a la realidad.

El colectivo denuncia que en el año 2019 había 233 profesionales en activo en la comunidad pero el 1 de enero de 2030 se habrán producido en Aragón 51 jubilaciones, lo que constituye un 21,8%, más de la quinta parte de las matronas, según un informe elaborado por el colectivo en 2019.

A nivel nacional, la tasa de matronas ha aumentado paulatinamente hasta las 6,1 matronas por cada 100.000 mujeres entre 14-65 años en el 2020. Sin embargo, la tasa española se sitúa por debajo de la mediana europea de 9,1.

En el caso de Aragón, la situación es todavía más acuciante, señalan, por que la tasa de matronas por cada 100,000 mujeres era de 5,8 en 2020, por debajo de la media nacional. Para llegar a la mediana europea, en Aragón precisamos de 145 matronas más según el reciente informe Desarrollo de la profesión de matrona en España: retos y recomendaciones, elaborado por Crowe para la Federación de Asociaciones de Matronas en España (FAME) en 2023.

Intrusismo

Esta situación abre, señalan en un comunicado, la puerta al auge de intrusismo profesional, el cual destaca en ocasiones por un inaceptable y agresivo bombardeo mercantil a las mujeres, que se encuentran a manos de profesionales no expertos que les generan necesidades injustificadas, y lo más grave, pueden poner en peligro su salud y la de sus hijas e hijos.

Todo ello hace que desde el colectivo planteen una alternativa a la formación de matronas para aumentar su número, ya que ningún otro profesional puede asumir las competencias para las que hemos sido específicamente formadas y no somos prescindibles ni reemplazables.

A pesar de todo, en España, en los últimos 15 años, se han impulsado diversas iniciativas estratégicas con el fin de mejorar la calidad y seguridad de la atención a la mujer en los servicios de salud sexoafectiva y reproductiva en España, señalan. "Tenemos una buena formación y competencias bien reguladas por la legislación, pero no podemos desarrollarlas plenamente porque no somos suficientes, siendo la situación insostenible", aseguran, e insisten: "El incrementar el número de matronas no es una necesidad colectiva, es una necesidad de las mujeres, las principales damnificadas por no tener suficientes matronas que trabajen con ellas toda la formación recibida para la consecución de su máximo potencial de salud sexual y reproductiva.

Según el informe Estado de las matronas en el mundo, elaborado por la OMS, el UNFPA (Organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva) y la Confederación Internacional de Matronas en el año 2021, las matronas son “un componente fundamental para garantizar la calidad de la salud sexual, afectiva y reproductiva a lo largo de la vida de la mujer, siendo reconocidas en los países desarrollados como una figura idónea e imprescindible para la salud integral de la mujer”.

eñalan que hay evidencia de que con "nuestra asistencia disminuye el riesgo de prematuridad y muerte fetal a partir de las 20 semanas de embarazo, de mortalidad y complicaciones tanto en la madre como en el recién nacido, disminuyen las intervenciones innecesarias, disminuye la estimulación farmacológica en el parto, disminuye la necesidad de epidural, disminuye el número de cesáreas y de partos instrumentados y disminuye el número de hemorragias posparto, además de conseguir una mayor satisfacción de las mujeres". Además, la atención individual de una matrona, afirman, aporta un incremento del contacto piel con piel y un inicio temprano de la lactancia materna, con los conocidos y múltiples beneficios que oferta en la salud de las criaturas, así como en la de sus madres a corto, medio y largo plazo.

Actos

Como conmemoración del día 5 de mayo, desde la ACMA ha organizado la II Jornada autonómica de matronas de Aragón con el lema: Matronas en un momento histórico, unidas ante la crisis, evento en el que participará la presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) y con la presidenta de la Asociación Española de Matronas. La jornada contará en su apertura con la presencia de la Consejera de Sanidad, Sira Repollés.