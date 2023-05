Paso atrás en el conflicto del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Zaragoza. La patronal y los sindicatos rompieron ayer las negociaciones después de haber acercado posturas el día previo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). La primera tanda de paros parciales entre las 5.00 y las 9.00 convocados por CCOO, UGT y OSTA continuarán así hasta el próximo domingo. Los sindicatos ya han registrado más jornadas de paros entre el 15 y el 18 de mayo, anunciando para esa última jornada una huelga de 24 horas en un servicio que afecta al transporte escolar, a los desplazamientos a los polígonos industriales y a las grandes fábricas del entorno de la capital aragonesa y a los eventos de restauración y hostelería, entre otros sectores.

La reunión celebrada este miércoles en el SAMA invitaba al optimismo tras el acercamiento de posturas que se había dado el miércoles. La última propuesta de la plataforma sindical recogía varios incrementos salariales donde aún difieren las posturas. Además, se recogía un aumento de las cuantías de las dietas, un plus de vacaciones a razón de 10 euros por día, un incremento de los días de vacaciones desde 2024 hasta alcanzar las 33 jornadas de descanso, así como un pago de la hora extra con un multiplicador del 1,25.

El tono era bien distinto al de la reunión previa a la convocatoria de huelga, cuando la patronal que integra a las grandes empresas del sector en Aragón como Avanza, ALSA, Therpasa, Ágreda Automóvil o Autobuses Jiménez no se presentó a la citación del SAMA pese a estar próximas las partes de alcanzar un preacuerdo. Aquello ocurrió el pasado 27 de abril, una jornada antes de que los autobuses de colegios escolares, empresas y servicios interurbanos como el Casetero vieran interrumpidos sus servicios entre las 5.00 y las 9.00 horas hasta el 7 de mayo.

Sin embargo, los sindicatos han denunciado que la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros de Autobuses de Aragón (Aetiva), la patronal de los empresarios, llegó a la reunión con una oferta con menos concesiones que la presentada la noche anterior. De hecho, los sindicatos la calificaron de «ofensa», un «descuelgue de la negociación y un pulso a que se mantengan las negociaciones», dijeron.

Lo propuesto en la jornada de este jueves, han explicado los sindicatos, fue de incrementos retributivos clásicos (un 15% en cuatro años), pero no existe intención de regular la jornada ni la distribución del tiempo de trabajo ni descansos, no incrementa dietas, el valor de la hora extra sigue «al precio de la hora ordinaria» y no ha habido avances en «prevención, medioambiente o igualdad»,

Por eso, los sindicatos convocantes mantendrán los paros hasta el domingo, u se ampliarán a partir del 15 de mayo. Ese día, será de 5.30 a 9.30. Un día después, de 13.00 a 17.00 horas; el 17 de mayo, de 20.00 a 00.00 horas. Y un paro de 24 horas, desde la medianoche del 18 hasta la del 19 de mayo. Los representantes de los trabajadores realzarán hoy una asamblea (18.30) para informar y organizar futuras movilizaciones.