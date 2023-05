Una afectada de hipertensión arterial: “Parece que no hay aire suficiente en el mundo para que yo pueda respirar”

Es una enfermedad rara, prácticamente desconocida, pero enormemente incapacitante. “Ponerte los zapatos puede provocarte un mareo e incluso un síncope y caerte. Yo he sufrido seis simplemente por ir a coger una cosa del suelo”, por lo tanto no puede hacer cama, recoger, hay que dejar de trabajar, etc. Este es el día a día de Eva García, presidenta de la Asociación nacional de Hipertensión Pulmonar y paciente diagnosticada desde 2007, que esta mañana ha participado en una jornada de sensibilización en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, con motivo del Día de la enfermedad, que recuerda el deceso, hace ya más de 30 años, del primer niño diagnosticado en nuestro país de hipertensión pulmonar –como consecuencia del síndrome tóxico causado por el aceite de colza.

Esta patología consiste en una alteración en las arterias del pulmón, “a veces sin que se sepa por qué”, explica el jefe de servicio en funciones de Neumología del hospital Miguel Servet; Juan Antonio Domingo, y un aumento de las presiones arteriales que comunican el corazón con los pulmones provocando un sobreesfuerzo cardiaco, que provoca que el ventrículo derecho “cada vez funcione con mayor dificultad y puede acabar provocando una insuficiencia cardiaca y en fases avanzadas llevar al fallecimiento”, señala.

A Eva García, que durante una década vivió en Zaragoza, le diagnosticaron tarde, tardaron unos cuatro años, ya que los síntomas son muy difusos. Primero le dijeron que era bronquitis crónica por haber fumado “hasta que vieron que mi corazón estaba muy deteriorado”. Eso provoca que no puede subir escaleras, que “ponerse los zapatos sea muy fastidioso, te duchas y tienes que parar porque lavarte la cabeza te provoca fatiga”, explica la madrileña. Y es que para mi “es como si no hubiera aire en el mundo para que yo pueda respirar”, añade, antes de insistir en que la fatiga es “constante”. El día a día es duro, quizá uno “superbueno” pero al otro “estoy superagotada” y la medicación es “muy dura porque tiene muchos efectos secundarios”, señala. Hay que vivir con ellos, con “dolores de cabeza, calambres, dolores en el estómago… es muy dura pero sin ella no podríamos vivir”, asegura.

La presidenta de la asociación reconoce que es una “enfermedad invisible” ya que va por dentro, la imagen exterior nada tiene que ver. “Yo me miro al espejo y me veo estupenda”, de ahí que señale que la familia entiende los procesos, pero sobre todo cuando ven “lo que no puedes hacer, que un día te pones morado (por la falta de oxígeno) , que otro no se qué….”, señala Eva García, que asegura que a su marido “le cargo con más trabajo de lo habitual, se ha habituado a mi paso, aunque al principio le costaba”.

Apoyo familiar

Ese apoyo familiar es esencial, como también corrobora otra afectada, Zuly Nardelly Alsate Jaramillo, colombiana residente en la capital aragonesa. Se emociona al recordar los primeros momentos de la enfermedad. Fue hace más de una década y comenzó con inflamaciones en las articulaciones, en las rodillas… “es difícil recordar esa época” salvo por los “excelentes” médicos con los que se cruzó, como el doctor Domingo. Los problemas comenzaron con “un dolor en el pecho intenso” que le impedía respirar, se le ponían los dedos morados, después blancos y estaba “supercansada”. Fue la primera visita al hospital donde entró y salió en varias ocasiones. Su proceso está relacionado con lupus eritemasoto y cree que de ahí “dervió la hipertensión pulmonar”. A Zuly la derivaron al hospital Valle de Hebrón en Barcelona e incluso se plantearon la posibilidad de un trasplante pero “con la medicación me estabilizaron”.

Como Eva, tiene días, pero hay que “ser positivos”. De hecho, asegura que cuando se despierta “doy gracias a dios porque un día más me levanto, me siento bien y respiro”, asegura.

La asociación nacional cuenta con alrededor de 240 socios, la mitad afectados y la otra mitad familiares o simpatizantes. 7 de ellos son aragoneses, no todos los afectados pero “en España no existe la cultura del asociacionismo”, señala la presidenta. Entre sus reivindicaciones está, sobre todo, el diagnóstico precoz para que “una persona pueda tener el tratamiento adecuado lo antes posible porque lo que se deteriora no se puede volver a recuperar”, señala.

Y también visibilizar la enfermedad. Y con ese objetivo esta noche se teñirá de azul la Aljafería y se han organizado actividades hasta el 1 de junio con el lema Hipersensibilízate, somos hipertensión pulmonar. Y es que la mayoría de las personas que se acercan a la asociación lo hacen para recibir información sobre tratamientos, pronósticos, etc., señala la trabajadora social Sara Heras, que puntualiza que todo lo que aparece en internet “no es veraz”. Y explica: “algunos vienen y dicen ‘me quedan dos años de vida', pero hay que matizar que eso es sin el tratamiento adecuado”.

También con respecto a las unidades de referencia, ya que no todas tienen y cuesta mucho hacer derivaciones. “Entramos en un mundo de 17 comunidades, cada una con su sistema sanitaria”, por eso piden que “a igual patología, todas las personas tengan acceso al mismo tratamiento”.

Otra de las reivindicaciones es que los “médicos receten la asociación porque ellos se centran en lo biológico y nosotros damos soporte psicoemocional”.