La Junta de Portavoces rechaza la petición del PP de comparecencia de Lambán por Canal Roya

La Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón ha tumbado la petición del Partido Popular de solicitar la convocatoria de la Diputación Permanente para que el presidente aragonés, Javier Lambán, compareciera para explicar la situación del proyecto de unión de estaciones.

La formación conservadora solo ha cosechado el apoyo de Vox, mientras que IU y Ciudadanos se han abstenido, y los cuatro grupos que sustentan al Gobierno (PSOE, Podemos, CHA y PAR) han hecho valer su mayoría parlamentaria para tumbar la iniciativa.

Como era de esperar, por el reparto de fuerzas en el Parlamento aragonés, los populares no han logrado sacar adelante su iniciativa. Su portavoz parlamentaria, Mar Vaquero, ha lamentado que el presidente aragonés "solo ha comparecido dos de las 16 veces que lo ha solicitado el PP desde que lo dirige Jorge Azcón" y ha denunciado que está "engañando a los aragoneses".

Para la portavoz popular, el Gobierno autonómico nunca ha sido partidario del proyecto y ha asegurado que la defensa de la unión de las estaciones de Astún y Formigal forma parte de una "teatralización electoralista" para marcar diferencias entre los cuatro socios de Gobierno.

"El señor Lambán ha engañado a todos los aragoneses. En 8 años nunca ha querido impulsar el proyecto de la unión de estaciones ni con nada que tenga que ver con el desarrollo del Pirineo y cuando llegan las elecciones, con un criterio puramente electoralista, despierta el proyecto, y con criterios puramente electoralistas, provoca la fractura del cuatripartito", ha criticado. "Lambán ha engañado a los aragoneses y ha organizado un chanchullo y va a alargar hasta el 28 de mayo este asunto para no dar explicaciones", ha reiterado.

Además, ha lamentado la actitud de los socios de izquierdas del cuatripartito, Podemos y CHA, que aunque "impulsaron este proyecto de unión de estaciones desde el Consejo de Gobierno, luego por motivos electoralistas porque no les salen los números se ponen a teatralizar discrepancias y movilizaciones sabiendo que no les salen los números", ha dicho la popular, pese a que desde CHA y desde Podemos han insistido en que cuando se aprobó el proyecto en el Consejo de Gobierno manifestaron su discrepancia.

Por último, Vaquero ha recordado que hay "26.4 millones de euros en el aire, dinero que es de todos los aragoneses y peligran". "Una auténtica vergüenza, un espectáculo lamentable", ha zanjado.

Pero cada partido hace una lectura diametralmente opuesta de la situación. Desde el PSOE, la portavoz adjunta Pilimar Zamora, ha denunciado que la petición de la comparecencia de Lambán es "un nuevo capítulo de la campaña electoral del PP". "Quieren utilizar este parlamento para su estrategia electoral, un acto que consideramos electoral y partidista", ha defendido.

Además, Zamora ha reprochado que hace unos meses, el PP y su líder, Jorge Azcón, se trasladaran a Bruselas para criticar precisamente el proyecto de la unión de estaciones. "El PP viajó a Europa para que los 26 millones de la unión de estaciones fueran a Zaragoza y amenazó con ir a los tribunales. Los aragoneses tienen memoria", ha recalcado la socialista.

Podemos, CHA e IU piden "proteger" Canal Roya

Los tres partidos de izquierdas del arco parlamentario insistieron en proteger el paraje de Canal Roya. Desde Podemos, Marta Pradres pidió "proteger ahora Canal Roya, aprobando el PORN, y no seguir anclados en la añoranza de tiempos pasados". "Claro que hay un plan B a Canal Roya, porque a esa convocatoria se presentaron un montón de proyectos. De lo que se trata es de reasignar los fondos con celeridad y transparencia", reclamó la portavoz de la formación morada.

Isabel Lasobras, portavoz adjunta de CHA, ha insistido en que "el objetivo prioritario es que no se pierdan los fondos y que se proteja Canal Roya". "El PP quiere utilizarlas Cortes de Aragón para hacer su campaña electoral. Mañana CHA estará en la manifestación, y apoyando a la ciudadanía que ha sido clave para frenar la unión de estaciones", ha aclarado Lasobras.

Álvaro Sanz, portavoz y coordinador de IU Aragón, reclamó una "participación masiva" en la manifestación convocada este sábado por la protección de Canal Roya. "Hoy lo que toca es denunciar el uso torticero del PP que, desde un negacionismo climático, vuelve a situar en la agenda electoral este debate intentando traerlo a las Cortes cuando lo que tiene que hacer el Gobierno es resolver la reasignación de fondos", ha reclamado. "No nos sirve otra cosa que la anulación del PIGA", ha reiterado.

Desde Ciudadanos, su portavoz Daniel Pérez Calvo, que se abstuvo también en la propuesta del PP, ha dejado claro que "esto es un partida ping-pong y no vamos a consentir que las instituciones se utilicen como pasarelas electoralistas".

"Nos hemos abstenido porque no nos oponemos a que si el presidente quería intervenir, pudiera hacerlo, pero no queremos participar en estos juegos electoralistas en las instituciones", ha declarado.

Olona pide "prudencia"

Con esta situación, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, entrevistado en la Cadena SER Aragón, ha reclamado "prudencia" y ha dejado claro que no hay ninguna petición por parte del territorio para activar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Anayet Partacua.

"Hay un detalle que ha pasado desapercibido y es que la Canal Roya no está desprotegida, forma parte de la Red Natural y como tal, tiene un Plan de Gestión", ha defendido primero el consejero.

Olona ha recordado que en 2006 se impulsó un decreto que "ha estado 17 años inactivo porque el territorio no estaba de acuerdo, que es quien fundamentalmente tiene que hablar". Ahora, ha reconocido, "parece que ha habido un cambio radical de posición y habrá que analizarlo". No obstante, ha hecho una llamada la prudencia: "en tiempos de crisis, seamos prudentes".

Así, Olona ha defendido que "respecto a la protección (desde el punto de vista ambiental), quien más y mejor tiene que hablar es el propio territorio. Venimos de una tradición, en las últimas décadas, en las que, casi siempre, la protección ha sido una imposición de fuera del territorio. Yo creo que eso es un error", ha manifestado.

De hecho, ha asegurado que "del territorio, no me ha pedido nadie ninguna protección". Estando en elecciones, ha reiterado el consejero, "trato de seguir la recomendación de Baltasar Gracián, la prudencia". "Después de 17 años de estar el PORN paralizado, ahora aprisa y corriendo, poner en marcha otra cosa... creo que quienes lo proponen no sé si están pensando mucho en el medio ambiente o en otras cosas", ha zanjado Olona.