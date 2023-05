El Partido Aragonés ha presentado esta mañana en la Plaza del Pilar Zaragoza su candidatura municipal a la alcaldía de la capital aragonesa con un proyecto de "futuro" y "sentido común" integrado por "gente normal" y encabezado por el propio presidente del PAR Clemente Sánchez Garnica, quien ha defendido las diez líneas de trabajo de su "equipazo" entre las que destaca la construcción de una segunda estación del AVE en Plaza o la ampliación del ramal del tranvía en sentido sur hasta Cuarte de Huerva y, hacia el norte, hasta la ciudad del transporte. Unas medidas enmarcadas en su objetivo por terminar de impulsar a Zaragoza al "liderazgo en logística", por lo que también ha subrayado la necesidad de apostar por el aeropuerto y por una autopista ferroviaria que conecte la capital aragonesa con Algeciras.

Garnica ha prometido democratizar las Juntas de Distrito "para favorecer la participación ciudadana", modernizar los equipamientos deportivos y culturales de la ciudad con la creación del Gran Museo de Zaragoza y poner en marcha una oficina de emprendimiento. El candidato también ha defendido la necesidad de preservar la seguridad ciudadana de la mano de la Policía Local y creando un Cuerpo de Policía de Barrios, así como también instalando cámaras de videovigilancia en los puntos calientes de Zaragoza. Todo sea, ha insistido Garnica, para disfrutar de "una Zaragoza más amable" a la que aspira a situar como referencia en el territorio nacional.

"No estamos tan solos como dicen algunos. A pesar del ruido y los enfrentamientos estériles, el PAR está empeñado en hablar de cuestiones que afectan a las necesidad de los ciudadanos", ha zanjado Garnica, sabedor de que "toca trabajar y convencer de que somos útiles, gente normal y sensata que no va a insultar a nadie". Aunque entiende que La Romareda no debe utilizarse como "un instrumento electoral", Sánchez Garnica ha clamado por que Zaragoza tenga "un campo de fútbol en condiciones".

Un paso más allá ha ido el candidato a las Cortes de Aragón por el PAR, Alberto Izquierdo, que ha acompañado a Garnica esta mañana en la presentación de la candidatura junto a la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, y el presidente del comité municipal de Zaragoza, Jesús Martín. "Que no puede ser tan difícil, que ya lo hacemos nosotros. Si el Ayuntamiento de Zaragoza hubiera tenido un alcalde del PAR, el campo estaría ahora para reformar por segunda vez", ha asegurado Izquierdo, aprovechando también para reivindicar al Partido Aragonés como "un partido fundamental" en la comunidad y para recordar a los aragoneses la vuelta de viejos "fantasmas" en el tablero político de la mano del PP y VOX con ciertos proyectos como, por ejemplo, el trasvase del Ebro. "No necesitamos que nos digan en Madrid lo que tenemos que hacer ni que cuatro chapuzas no estén enfrentando", ha aseverado.