La mitad de las Unidades del Dolor en Aragón están en centros públicos

En actualidad existen 417 hospitales que cuentan con Unidades del Dolor en España, presentes en todas las autonomías y también en Ceuta y Melilla según el barómetro que analiza el impacto del dolor crónico a nivel nacional. El 47% de ellos están en centros públicos y el 53% en privados; y en general están concentrados en las comunidades más pobladas. Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana son las que cuentan con mayor número de hospitales con unidades del dolor, concentrando el 61% del total. Estas son unidades hospitalarias especializadas en el diagnóstico y la atención a los pacientes con dolor crónico a nivel nacional y presentan una importancia capital en el sistema sanitario, ya que constituyen el máximo nivel asistencial para estos pacientes.

Datos a la cola

Según el estudio existen en Aragón cinco unidades del dolor, todas en hospitales privados, una información que desmienten desde el Departamento de Sanidad del Ejecutivo Autonómico, ya que señalan que existe una clínica del dolor en la «mayoría de hospitales de tamaño medio»; lo que sumaría otras cinco, en concreto en el hospital Miguel Servet, el Clínico Lozano Blesa, el Royo Villanova, el San Jorge de Huesca y el Obispo Polanco de Teruel. En el caso de los centros comarcales no hay porque «forman parte integral del servicio de Anestesia», mientras que en el Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, Alcañiz, Barbastro y Calatayud «la atención a los pacientes se distribuye en diferentes servicios».

Esta no inclusión de las unidades de los hospitales públicos aragoneses provoca que desde el Gobierno de Aragón (no se han puesto en contacto de momento con los responsables del estudio para que rectifiquen el informe) no se consideren «rigurosos» los datos de que exista una unidad del dolor por cada 262.917 habitantes (la segunda tasa más alta de toda España, solo por detrás de Murcia), mientras que la media nacional es de 113.748.

Esa cifra es todavía más negativa si se cuenta el ránking contando solo los ciudadanos mayores de 65 años, ya que hay 54.960 habitantes por cada unidad del dolor, la peor tasa nacional (la media no llega a 22.000 habitantes por cada espacio).