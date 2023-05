Escalar hasta el cuarto puesto en la clasificación nacional invita a comparar Zaragoza con Sevilla, ya que la capital andaluza ocupaba ese puesto hasta el último recuento.

Sin embargo, la composición de las dos ciudades no permite que esa comparación sea justa, para ninguna de las dos partes. Valdivielso lo cuenta desde el mapa: «Solamente el área metropolitana de Sevilla tiene más población que toda la comunidad autónoma de Aragón».

Todo ello en un espacio más reducido, ya que ese área es «solo un poco más grande el área de Zaragoza». Las diferencias entre la capital aragonesa y la de Andalucía se notan en ese espacio de influencia: mientras los municipios que rodean Sevilla aportan cientos de miles de habitantes, superando ese millón de personas que viven en torno a la ciudad, en Aragón apenas se supera el millón si se juntan todos los habitantes de la comunidad.

Pero no solo de números vive la demografía, ya que es importante adentrarse en qué significan esos datos. Para Valdivielso, uno de los valores que debe mantener Zaragoza es su «baja desigualdad», situación de la que Sevilla no puede sentirse orgullosa: «Siempre que se hacen estudios sobre pobreza o desigualdad entre barrios sale el nombre de Sevilla y varias de las zonas más pobres de todo el país están en la capital de Andalucía».

«Zaragoza tiene que aprovechar el poco desequilibrio en las rentas de sus habitantes», explica este sociólogo aragonés, que considera que la ciudad «debe mantener esta tendencia». Un esfuerzo que tiene que hacerse para evitar «las diferencias tan grandes que existen en otras ciudades similares, siendo Sevilla un claro ejemplo de ello».

Cada una con sus características, Sevilla y Zaragoza se miran frente a frente en una clasificación numérica que debe dirigirse a mejorar «la calidad de vida de los vecinos».

A un paso de los 33 concejales

Zaragoza no llega en este último padrón a los 700.000 habitantes que le obligarían a cambiar el número de representantes en su consistorio. El ayuntamiento de la capital aragonesa crecería hasta los 33 concejales si Zaragoza alcanzase esa cifra que, como señalan algunos expertos, se puede dar en los próximos años. El tiempo lo dirá.

La llegada de Zaragoza al cuarto puesto de las ciudades más pobladas no va a suponer ningún cambio sustancial para las arcas de la ciudad, ya que su presupuesto no depende directamente del número de vecinos que vivan en su término. Expertos aseguran que lo importante es entrar en la categoría de «ciudades grandes», que la capital aragonesa siempre ha ocupado. Además, en el caso de Zaragoza, su presupuesto se rige por una ley de capitalidad, por la cual el Gobierno de Aragón otorga ocho millones de euros cada año, independientemente del tamaño. En el caso de aumentar tanto como para necesitar un presupuesto mayor, ayuntamiento y DGA deberían negociar para aumentar la dotación que recibe Zaragoza. Algunas subvenciones europeas sí miran el número de habitantes, pero no es lo normal.