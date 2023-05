El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, se reúne este martes a las 11.30 horas en Madrid con el ministro de Turismo, Héctor Gómez, para acordar cómo se deben reasignar los fondos que iban destinados inicialmente al proyecto de la unión de estaciones de Astún y Formigal a través de Canal Roya.

Después de descartarse la conexión entre ambos valles a través de un telecabina con 37 pilonas en el paraje de alto valor natural del Pirineo, el vicepresidente del Ejecutivo aragonés quiere dar todos los pasos necesarios para poder reasignar los fondos y que "no se pierda ni un euro" de las cuantías procedentes de los fondos de la Unión Europea destinados a turismo sostenible.

Así lo ha avanzado el dirigente autonómico en una entrevista con la Cadena SER Aragón. Fuentes del departamento de Industria y Turismo han confirmado a este diario que la previsión es que mañana todavía no se conozcan los proyectos que recibirán los fondos reasignados, sino el procedimiento que debe seguirse para gestionar esta modificación.

Seguidamente a la reunión con el ministro, Aliaga participará a las 12.30 horas en la Conferencia Sectorial de Turismo en la que se darán a conocer los proyectos correspondientes a la convocatoria de 2023. Más de 21 millones de euros pueden recaer en Aragón en unas iniciativas que todavía no se han dado a conocer.

"En la conferencia Sectorial vamos a aprobar los planes de sostenibilidad de la convocatoria de 2023 donde hay una propuesta de proyectos de Aragón que espero que se vayan a aprobar; son 12 proyectos. Y he solicitado y se me ha concedido tener una reunión de trabajo previa con el señor ministro, al que agradezco la prontitud de la respuesta, para analizar en su caso qué es lo que vamos a hacer con los 26,4 millones de euros dada la situación de no ejecución en los plazos previstos del proyecto de unión de Astún y Formigal", ha explicado Aliaga.

El vicepresidente aragonés ha expresado también su esperanza en logar del Gobierno central "el compromiso de que vamos a trabajar conjuntamente para hacer una reprogramación razonable de nuevos proyectos para que no se pierda ni un euro".

Así, ha defendido Aliaga, "con la misma intensidad que me he dedicado con la ministra anterior Reyes Maroto, en estos momentos tengo una relación muy fluida con la secretaria de Estado y el ministro porque no se va a perder ni un euro, o al menos lo vamos a intentar, de los fondos europeos que estaban adscritos a Aragón. Ese es mi trabajo", ha zanjado.

Después de la numerosa protesta del sábado en Zaragoza, Aliaga ha reconocido que es el momento de pasar página. "Pasemos página. Hay que destinar esos fondos a otros proyectos, pero desde luego no podemos hacer proyectos contra la voluntad del territorio. Soy el primero que lo reconozco y fíjense las horas de trabajo que hemos hecho, pero la vida es así. Hay que escuchar a la gente. Los territorios tienen una opinión distinta a la que tenían, pues mañana, a ver si consigo que se reprogramen los fondos", ha expresado Aliaga.