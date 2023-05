El primer día de paros de los trabajadores del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PAS) se ha saldado este lunes con «satisfacción» en el seno de los sindicatos convocantes, ya que ha habido un «seguimiento importante» por parte de la plantilla que conforma este servicio. Unos 600 trabajadores del campus zaragozano, 40 funcionarios del campus de Huesca y 20 de los 50 que conforman la plantilla de Teruel se han unido a esta reivindicación.

Unos paros que han arrancado a primera hora de la mañana y se han extendido hasta poco más de las 10.00 horas, pero hicieron que «algunos profesores no pudieran dar clase, ya que los centros no estaban abiertos; o que algunas bibliotecas no se hayan abierto hasta la mitad de la mañana», han explicado fuentes de UGT. Desde la misma organización sindical han asegurado que «no se produjeron piquetes y se ha sido respetuoso con las personas que ya estaban ejerciendo su trabajo, aunque se ha notado lo que supone que el PAS paraliza su labor».

«Estamos muy contentos con la respuesta de la plantilla y si no se llega a un acuerdo habrá conflicto en selectividad», han confirmado los sindicalistas, que ya están advirtiendo «a la universidad y a los institutos de lo que puede pasar si paramos durante los tres días de la Evau». Ante los problemas que se pueden generar, desde UGT han comentado que no quieren «llegar a ese punto, porque no queremos fastidiar a la gente».

La mesa de negociación tiene lugar este martes y se llega con propuestas técnicas similares, pero con «una enorme distancia» en el apartado económico. Los sindicatos han reconocido que el pasado 3 de mayo tuvieron la primera oferta de la gerencia de la Universidad de Zaragoza, que sí supuso un acercamiento en el apartado técnico pero que presentaba esas diferencias entre las exigencias económicas de los trabajadores y la oferta del campus.

La pérdida de la acción social de los funcionarios de la Universidad de Zaragoza es el desencadenante de todo el problema. El llamado «premio de jubilación» que se otorgaba tras dejar el trabajo fue anulado por el Supremo y todavía hoy, nueve meses de reivindicaciones después, no existe una solución a la merma del poder adquisitivo.

«La carrera profesional es un modelo a potenciar gracias a la nueva colaboración con DGA», ha explicado este lunes Alberto Gil, gerente de la Universidad de Zaragoza, que ha asegurado que la pérdida del «bono a la jubilación» permitirá «destinar los recursos a la mejora de la carrera profesional de todos los empleados».

«Lo que estamos haciendo es enfatizar la carrera profesional asociada a la experiencia profesional, mientras estás en tu empeño de labor como funcionario», ha resumido Gil, que ha advertido de que «toda la administración pública tiene un problema de jubilación masiva».

Sobre la otra solución, el mentoring, el gerente de Unizar ha adelantado que es «una convocatoria para aquellas personas que hubieran trabajado en la universidad y pudieran concurrir en 2024, una vez que ya hayan pasado a ser jubilados». Este programa consistiría en que empleados recién jubilados tutorizarían la llegada de nuevos trabajadores, con una serie de reuniones y elaborando una memoria de las actividades realizadas.