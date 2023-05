La Universidad de Zaragoza está «a la expectativa» de la posible reducción de departamentos en las universidades públicas que está barajando el Gobierno de España. La medida no es definitiva y únicamente figura en un borrador que no tiene validez, por lo que desde el campus aragonés piden «cautela» ante esta cuestión.

La intención del Ministerio de Universidades que dirige Joan Subirats es aplicar esta propuesta (que tendría que publicarse como decreto) antes de finales de 2024 y supondría crear, en líneas generales, unidades departamentales más grandes, con un mínimo de 35 profesores y un máximo de 50 en las mismas. En la actualidad, la normativa fija el mínimo en 12 docentes titulares y catedráticos para la constitución de un departamento, e incluso permite un mínimo de cinco en algunos casos.

En todo caso, la configuración departamental debe figurar en los estatutos de los campus públicos y, en estos momentos, en la Universidad de Zaragoza «no se está contemplando» la posibilidad del ministerio, tal y como asegura a este diario Juan García Blasco, secretario general de la institución aragonesa. «Ahora mismo estamos en plena reforma estatutaria y no hemos entrado en este tema. No estamos contemplando una reducción departamental porque no hay nada seguro y trabajamos con la normativa actual. Hay que tener cautela con el tema y estamos expectantes», precisó García Blasco.

«Apenas hay información, nadie del ministerio se ha dirigido formalmente a las universidades por este tema y no podemos trabajar con algo que no sabemos si saldrá adelante», añadió. Sí que han ido surgiendo ya algunas voces en contra de la medida en otros puntos de España, como en Asturias, desde donde el rector de la Universidad de Oviedo ya se ha manifestado en contra de la idea de rebajar las unidades departamentales.

Áreas multidisciplinares

El objetivo del ministerio con este cambio en la organización, al parecer, es evitar que haya tantos departamentos en las instituciones, de tal manera que se cuente con áreas más multidisciplinares.

En todo caso, encajar esta situación es algo complejo en las universidades, porque no todas las unidades departamentales son iguales ni cuentan con el mismo número de docentes. Por ejemplo, no es comparable la cantidad de profesores que hay en Geología con los de Administración y Dirección de Empresas (ADE) o Medicina, donde hay más, y sin embargo todas las áreas deben tener su unidad departamenal.

Hace unos años, la Universidad de Zaragoza ya planteó una reducción de departamentos que generó cierta polémica a nivel interno, entre directores y docentes, y finalmente no se llevó a cabo tal y como se había pensado. «No se completó. Se redujo algún departamento y otros se fusionaron, pero nada más», indica García Blasco. Por aquel entonces, el campus tenía 56 unidades y la idea inicial era rebajarlos incluso a 20, una cifra poco viable y que se encontró con el rechazo desde el principio. Al final, la reducción fue menor y la institución tiene ahora 54 departamentos.