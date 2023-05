Es un hecho que la relación del Gobierno de la Nación con el Poder Judicial ha distado en esta Legislatura de discurrir por cauces de normalidad. A los problemas que, por unas u otras razones, se han ido sucediendo, como proyectos legislativos de modernización que no terminan de culminar, la renovación pendiente desde hace cinco años del Consejo General del Poder Judicial, el etiquetaje ideológico de jueces en función de sus decisiones en contenciosos de alto voltaje, algo que nada tiene que ver con la crítica a las resoluciones judiciales, esto sí intrínsecamente unido al principio democrático de libre opinión; o las tortuosas renovaciones parciales del Tribunal Constitucional, aunque no sea Poder Judicial, se suma ahora el problema retributivo.

Lejos de lo que podría parecer, esto último tiene poco que ver con una situación de conflicto laboral por mejores condiciones salariales, y mucho más con el cumplimiento –o incumplimiento– de la ley, que, en honor a la verdad, es incumplimiento compartido por la totalidad de los gobiernos que lo han sido hasta la fecha, desde hace veinte buenos años ya, con independencia de su color político. Estamos ante un problema que trasciende lo meramente laboral para convertirse, de nuevo, en un problema institucional, de salud democrática. Veamos.

La independencia judicial, principio consagrado en el artículo 117 de nuestra Constitución, se predica de jueces y magistrados, no de su órgano de gobierno, ni de la función jurisdiccional. Y esa independencia tiene diversas facetas, conformando su contenido, más allá del mero principio. El juez, el magistrado, es independiente, y para serlo, debe estar, como lo está, protegido de decisiones de otros poderes del Estado, incluso de su propio órgano de gobierno; y mecanismos de protección lo son, su inamovilidad, que garantiza que no pueda ser separado, ni suspendido de su cargo, ni trasladado, ni jubilado, sino por causa prevista previamente por la Ley. Es independiente, porque un amplísimo catálogo de prohibiciones e incompatibilidades garantiza su dedicación exclusiva y excluyente al ejercicio de la función jurisdiccional. Así debe ser.

Y, como todo en la vida, la dimensión económica no puede faltar tampoco ahora en la existencia de un Poder Judicial independiente. El artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el deber del Estado de garantizar la independencia económica de Jueces y Magistrados, dice, «mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional». Así, la dignidad de la función que jueces y magistrados desempeñan, es la medida de la independencia económica que el Estado debe garantizar, como dimensión fundamental de la independencia judicial.

Esto, que podría pasar por interpretación interesada del autor de estas líneas, lo dice también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras, en su importante sentencia de Gran Sala de 27 de febrero de 2018, asunto C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses y Tribunal de Contas, pues efectivamente, tras indicar que la garantía de independencia es inherente a la misión de juzgar, con plena autonomía, sin sujeción a vínculo jerárquico o de subordinación a terceros, y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, que puedan influir en sus decisiones, dice que, como la inamovilidad, la percepción de un nivel retributivo «en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial».

Sometidos únicamente al imperio de la ley, también lo estamos, jueces y magistrados –junto con los fiscales en este caso–, en lo retributivo, y es la Ley 15/2003, de 26 de mayo, la que rige nuestras retribuciones. Jueces y Magistrados, que ejercemos una función constitucional que da contenido y razón de ser a un Poder del Estado, estamos sujetos a un régimen retributivo que nos asimila al resto de la función pública, pero nos cualifica respecto de ella, al blindar por ley nuestra estructura retributiva, conformando así un régimen jurídico complejo, en buena medida debido a la cada vez más oportuna y necesaria autonomía económica y presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial hacia la que se debe ir.

Dicha Ley impone en su disposición adicional primera. 3, la existencia de una comisión, compuesta por representantes de los Ministerios de Justicia y de Hacienda, por el CGPJ, por la Fiscalía General de Estado, así como representantes de las asociaciones judiciales y fiscales, que se reunirá quinquenalmente para adecuar las retribuciones de los miembros de ambas carreras, judicial y fiscal, a los fines de esta Ley, que la Exposición de Motivos de la misma, se encarga de definir y enumerar, como son «el estímulo al esfuerzo, la vertebración de la carrera judicial, la asunción de responsabilidades y el incentivo a la formación y a la especialización».

Pues bien, en veinte años de vigencia de la Ley, la referida mesa técnica, o comisión, tan solo se ha reunido, con acuerdos, una vez en el año 2008. El sistemático incumplimiento de la Ley durante quince años por gobiernos de uno y otro color político, es lo que nos ha llevado, tristemente, a interponer una demanda ante los Tribunales, para obligar al Gobierno a convocar la mesa, y a anunciar una huelga que, a la vista de la actual convocatoria y constitución, por fin, de la referida comisión, y la existencia de concreta propuesta por el Gobierno, nos ha llevado a suspender la referida convocatoria. Sólo cuando nos hemos visto obligados a estas medidas, el Gobierno ha reaccionado, cumpliendo la Ley.

La carrera judicial, como el país, ha cambiado mucho en estos veinte años y tales cambios han de repercutir también en la estructura retributiva de los jueces. El Gobierno no cumple la ley en retribuciones variables –productividad–, no ofrece respuestas a las diferencias en el ejercicio de la jurisdicción en los diferentes territorios, tampoco al hecho de que el nivel de vida en algunas comunidades comprometa la dignidad del ejercicio del cargo, ante unas retribuciones que no han variado ni se han ajustado a la carestía de la vida durante todo este tiempo. Necesariamente, ha de acometerse el desarrollo de complementos, como el de carrera profesional, que está reconocido en la Ley de retribuciones, y que debe contribuir a premiar y estimular, como indica la Exposición de Motivos, el esfuerzo, la formación y la especialización. La desaparición de los traslados forzosos, la imposibilidad de progresión vertical, el nunca bien resuelto régimen de sustituciones, la perspectiva de jubilaciones masivas en los próximos años, imponen la necesidad de una reorganización, también en lo económico, de la carrera, enfrentada, por otra parte, a una desvertebración que desincentiva y priva de estímulos al ejercicio de la función jurisdiccional en órganos colegiados -salas de tribunales-. Debe racionalizarse el régimen retributivo de las guardias en general, y actualizarse particularmente en los escalones inferiores de la carrera, acomodándose también al nivel de responsabilidad que se asume en la toma de decisiones y ejercicio de la función jurisdiccional.

Convocados de nuevo para el próximo día 16 de mayo, de la mano del Gobierno queda que la suspensión de la convocatoria de huelga, se consolide en desconvocatoria. Desde luego, la mesa no puede limitarse a ser escenario de un mero aval a proyectos legislativos de un Gobierno moribundo, que no va a poder sacar adelante, y debe ser, por encima de una mera reclamación salarial, que no es, el marco en que se acometa la tarea de actualizar la estructura retributiva de ambas carreras, judicial y fiscal, para los próximos cinco años, a partir de una concreta hoja de ruta con calendario y contenidos definidos. En esta tarea, el Gobierno encontrará siempre la colaboración de la Asociación Profesional de la Magistratura.