Haciendo historia de lo acontecido a partir del año 2010, cuando sufrimos un descuento en nuestro salario que suponía aproximadamente un 9%, al que siguió la congelación durante los siguientes años y la repercusión de un incremento de la inflación estructural en nuestro país, los jueces llegamos a perder un poder adquisitivo que podría cifrarse en algo más del 20%, lo que, visto así, justificaba sobradamente las reivindicaciones salariales que se pusieron sobre la Mesa de Retribuciones convocada con el fin de negociar una solución.

A partir de la información que se nos venía trasmitiendo desde distintas fuentes sobre la recuperación económica que se estaba produciendo, nos parecía evidente que, trece años después de la referida rebaja salarial, había llegado el momento de recuperar, al menos, algo de lo perdido.

En cumplimiento de ese propósito, desde el pasado día 4 de abril hemos estado inmersos en ese proceso de negociación, en el que se han producido avances que pasan, en estos momentos, por el ofrecimiento del Ministerio de Justicia de una subida salarial que supone un incremento superior al 6% y un compromiso de seguir negociando en materias tales como trienios, cargas de trabajo, salud laboral, guardias o retribuciones variables. Este ofrecimiento no satisfizo a algunos jueces, que prosiguieron en su empeño de mantener esa huelga previamente convocada con carácter indefinido por la mayoría de las asociaciones, si bien, finalmente, se impuso la razón y la huelga fue desconvocada, lo que evitó la suspensión indefinida de un derecho tan importante como el de la tutela judicial efectiva, esto es, del derecho que tienen los ciudadanos a defender sus legítimos intereses ante la justicia. Hemos de insistir, si es preciso a gritos, para que se escuche alto y claro, que la justicia no se puede parar de forma indefinida, y mucho menos si lo que se alega para justificarla son, esencialmente, reivindicaciones meramente económicas.

De partida, considero más que cuestionable el propio reconocimiento del derecho de huelga a quienes, como jueces, integramos un poder del Estado, pero es que, además, aun haciendo abstracción de ello, lo que parece evidente es que su ejercicio en estos momentos hubiera causado graves daños al servicio público con el que estamos comprometidos. La convocatoria de huelga, de seguir adelante, habría infligido un tremendo perjuicio a muchos ciudadanos.

Manteniendo la presión que habría supuesto una huelga de estas características –en plena campaña electoral, no lo olvidemos–, probablemente habríamos conseguido incrementar en unos euros más nuestra nómina, pero el descrédito del poder judicial se habría incrementado exponencialmente, y eso que ya partimos, a día de hoy, de un nivel muy bajo de confianza de la ciudadanía en los jueces.

Además, no hemos de dejar de lado que, si persistíamos en la huelga, nos arriesgábamos a que se rompiera la negociación. Es lo que cabía esperar como respuesta de la otra parte negociadora, el Gobierno, lo que, evidentemente, habría supuesto un patente retroceso, pues se podía haber retirado la oferta económica que se nos había hecho y, con ello, como refiere el dicho, el resultado habría sido que «habríamos hecho un pan como unas tortas».

Por tanto, es evidente que la suspensión de la huelga por parte de las asociaciones convocantes merece, no cabe duda, una celebración, sobre todo porque, francamente, la persistencia en mantenerla habría supuesto la plasmación de una irresponsabilidad institucional, llevada a límites extremos. Ahora solo cabe esperar que esta suspensión, al igual que el carácter que se dio a la convocatoria, sea también «indefinida».

Aunque exista una situación de descontento por el trato salarial recibido en estos años, hemos de reflexionar sobre si es este el mejor momento para plantear una reivindicación que pretenda recuperar totalmente el poder adquisitivo perdido y, sobre todo, si la huelga es la medida de presión más indicada.

En cualquier caso, ahora que ya no hay huelga a la vista, podremos seguir negociando y tratando de avanzar en la defensa de nuestros intereses profesionales, en absoluto ajenos a los del propio servicio público al que estamos vinculados, pero, también hay que decirlo, habremos de hacerlo con responsabilidad y sin abstraernos de la situación actual en que nos encontramos como país, cuya realidad vivimos también como ciudadanos, no solo como jueces.

En un país como el nuestro, con un alto nivel de desempleo y un salario medio que ronda los 21.000 euros anuales, debería parecernos aceptable el incremento de 450 euros brutos al mes que se nos está ofreciendo. No deberíamos desvincularnos de la realidad social en la que estamos inmersos.

Somos jueces, desempeñamos una función relevante y merecemos unas condiciones profesionales dignas, creo que eso no es cuestionable, pero no nos olvidemos de que también el sistema sanitario público, la prestación de servicios públicos en la España despoblada y la atención social, por poner solo algunos ejemplos, requieren de inversión pública que mejore ostensiblemente la situación actual, por lo que, concurriendo la nuestra con esas prioridades tan importantes, esa oferta que supone un incremento en las nóminas de entre el 6 y el 7 por ciento debemos valorarla en positivo. Con la materialización de esta oferta no conseguiremos, ni de lejos, recuperar todo lo perdido, pero habremos de reconocer que estamos ante una subida salarial que no hemos tenido en veinte años y que, precisamente por presentarse en momentos difíciles para nuestro país, cuando se necesita mucha inversión pública para mejorar servicios públicos esenciales, deberíamos aceptarla y alejarnos, aunque solo sea por el momento, de esas duras medidas de presión que se vienen planteando.

En este momento, lo importante no es el fin que persigamos, sino la mejor elección del camino que debemos utilizar para conseguirlo, aunque la coyuntura actual no nos permita todavía recorrerlo hasta el final