Feijóo le coge el guante a Azcón y se compromete con el Plan Pirineos de 250 millones

El Partido Popular de Aragón se ha llevado el mitin central de la campaña electoral a la calle, a la calle Moret, en concreto, al lado de la plaza Los Sitios de Zaragoza, donde ha congregado a más de mil simpatizantes, entregados con la causa, repartiendo vítores entre el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, el actual alcalde de Zaragoza y aspirante a presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la candidata a alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

No han faltado ni las canas ni los niños en un mitin repleto de banderas de España y también de Aragón donde los populares han querido mostrar su fuerza, pero una vez más han insistido en que los convencidos ejerzan de líderes de opinión y capten nuevos votos. En cada acto del PP, la máxima de "no confiarse" antes de las elecciones, pese al sentimiento de victoria, se revela como imprescindible.

Al líder del PP, Núñez Feijóo, casi lo van a empadronar en Aragón. Así lo ha reconocido, en tono jocoso, el aspirante a la comunidad, consciente de que Zaragoza y Aragón es una de las bazas que el PP no puede perder en la próxima contienda electoral. Feijóo ha visitado tierras aragonesas varias veces en el último mes y este mitin central no será su último acto en Aragón esta campaña.

En uno de los anuncios que ha dejado una cita marcada por las referencias a Bildu, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón se ha comprometido a llevar a cabo cuando llegue a la Moncloa una de las promesas más sonadas del presidente del PP aragonés: el Plan Pirineos, dotado con 250 millones procedentes de la comunidad y del Gobierno central para dar un empujón al Alto Aragón, a las comarcas que viven del esquí y a las que no.

"Aún no hemos llegado al Gobierno y Jorge ya me ha puesto deberes", ha empezado Feijóo, que ha asegurado que cumplirá las peticiones del territorio. "Me ha pedido un mayor compromiso contra la sequía en Aragón, que no se soluciona con un Consejo de Ministros el día de la pegada de carteles. Y me comprometo a llevar a cabo el Plan Pirineos, y si me comprometo, lo haré", ha dicho Feijóo, asegurando que es un "compromiso de Estado" llevar 250 millones al Alto Aragón.

El tercer compromiso, de las peticiones de Azcón, es la lucha contra la despoblación. "La fiscalidad diferenciada para el mundo rural es un compromiso de partido", ha avanzado el líder nacional. "No puede pagar el mismo impuesto por la vivienda, por las herencias o por las donaciones alguien que vive en la ciudad que en el medio rural", ha añadido.

Por eso, en relación a las ayudas para el funcionamiento de las empresas de Teruel que aprobó Europa, Feijóo ha asegurado que él las llevará "al máximo". "Y al máximo es no al 2%, como Pedro Sánchez, sino al 20% que es lo que permite Europa", ha defendido.

Lambán, Sánchez y Bildu, protagonistas en el mitin del PP

El capítulo de promesas lo ha dejado el Partido Popular para otro día de la campaña. Tan solo la aspirante a Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado una promesa de destinar en los próximos cuatro años 200 millones de euros a los barrios de la ciudad en un intento por contrarrestar la campaña de la 'chica de Barrio' de su contrincante socialista, Lola Ranera, a quien ha dirigido un buen puñado de críticas.

"Los zaragozanos podrían perdonarle que no se entere, pero lo que no le van a perdonar es que la candidata del PSOE sea una candidata que defiende a Bildu. Dijo literalmente en un pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que no consentía que dijeran que Bildu era indecente: supera a Sánchez", ha criticado Chueca.

"En una ciudad que todavía tiene grabadas las imágenes de los atentados de la Casa Cuartel, el autobús de San Juan de los Panetes, o el asesinato de Manuel Giménez Abad, no se puede presentar a Alcaldía una candidata que diga que Bildu es decente: ¡eso es intolerable!", ha llegado a decir la candidata del PP en Zaragoza.

También el aspirante a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha vuelto a pedirle a Lambán "que le diga a Pedro Sánchez a la cara que rompa con Bildu".

"De los asesinos que han incluido en listas, asesinaron a tres aragoneses y a esos sí que les vamos a dar un aplauso", ha seguido Azcón.

"¿Sánchez no sabía cuando pactaba con Bildu, que en Bildu había asesinos? ¿No sabía que Bildu había apoyado a los asesinos? ¿Alguien cree que si necesita sus votos no los va a aceptar para volver a estar en la Moncloa?", se ha preguntado Azcón.

"Lambán le dice que hay que romper con Bildu, pero se lo quiero escuchar cuando venga Sánchez. Y entonces se va a quedar calladito y le va a expresar la máxima lealtad", ha insistido Azcón, siguiendo la estrategia del PP por explotar el asunto de las listas electorales hasta el final y centrando buena parte de sus mítines en hablar de un partido que no se presenta en Aragón.

El propio Feijóo se ha expresado en la misma línea. "Aquí en Aragón, a veces alguien levanta la voz contra las decisiones de Sánchez, pero sus desmanes no se solucionan levantando la voz, sino levantando la mano en el Comité Federal y diciéndole 'así no, o cambias tú, o te cambiamos", ha recalcado el líder gallego, que ha pedido directamente el voto a los socialistas que quieran "romper con Bildu".

Parala campaña en Aragón, ha dicho, hay "un candidato a la presidencia del Gobierno que jamás se presentaría, pactaría ni votaría con Bildu: se llama Jorge Azcón", ha dicho, a sabiendas de que el partido abertzale no concurre a las elecciones en la comunidad autónoma.

Feijóo ha acabado defendiendo el proyecto "centrado, moderado, aragonesista" del PP de Aragón y les ha pedido el voto a quienes "quieren que gobierne el PP, pero votan a otros", en clara referencia a los simpatizantes de Vox. "A este PP podéis pertenecer todos los que queráis, viva Zaragoza y viva Aragón", ha concluido Feijóo, que en lugar de intervenir el último ha dejado el discurso de cierre para el candidato aragonés.

Otro "favor" de Azcón a Lambán: "Deje en paz al Real Zaragoza"

El aspirante a liderar el Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado las últimas palabras del presidente aragonés, Javier Lambán, sobre La Romareda, otro de los asuntos que está marcando la campaña.

"Lo más grave que dijo es que el Real Zaragoza es del PP. Hay quien niega el cambio climático, que piensa que la tierra es plana, que las vacunas no inmunizan, y quien tiene que inventarse confabulaciones para salir de sus propios errores", ha espetado Azcón.

"La realidad es que quien solo ve conspiraciones tiene un problema de tiempo: su tiempo se acaba. Lambán está decrépito, él lo sabe, y vamos a decirle el 28 de mayo que no queremos un presidente que ataque al club y al zaragocismo", ha insistido el candidato del PP.

Por todo lo anterior, además de las habituales críticas al "infierno fiscal" y la "peor sanidad del país", Azcón ha asegurado que "cambiar a Lambán es enseñarle la puerta de salida a Pedro Sánchez", y, rodeado de los suyos, ha llamado a sumar fuerzas por "darle la vuelta a Aragón como le hemos dado la vuelta a Zaragoza en cuatro años".