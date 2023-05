El ayuntamiento le gira un recibo del IBI de 2007 a un zaragozano

Un zaragozano ha recibido una carta de la agencia municipal tributaria por la que se le reclama el pago de 519,96 euros por un recibo impagado del año 2007; un pago al que hoy, igual que hace quince años, no puede hacer frente ya que en estos momentos está cobrando el Ingreso Mínimo Vital, que no llega a los 400 euros. Además, actualmente se está recuperando de una operación que tuvo lugar el 25 de abril.

Este cargo recibido se refiere al Impuesto de Bienes e Inmuebles y tiene fecha del 20 de enero de 2008. El dinero a pagar en aquel momento era de 269,23 euros, pero el paso del tiempo ha hecho que esa suma se acerque a los 520 por el recargo (53,84) y los intereses (196,89).

En esa época M. P. G, que ahora tiene 56 años, cambió de trabajo y no salió bien, «no tenía dinero y no lo pagué», asegura, al mismo tiempo que cuenta que ese inmueble al que se refiere el impuesto lo vendió para hacer frente a los fracasos laborales. Desde entonces, asegura, que no ha recibido «ninguna otra notificación» de pago del recibo y eso que han pasado quince años desde que se envió la primera carta. Es por eso que considera que «ha prescrito», aunque también asegura que quizá la necesidad de abono ha sido notificada por su publicación en el boletín «pero no lo leo», explica.

La situación «habla mal de mi porque no pagué, pero peor del ayuntamiento» que en este tiempo, dice, no ha recibido ninguna otra carta y ahora sí, en un «año tan complicado, por las elecciones».

Ayuda social

La economía de M. P. G. no es nada boyante, más bien todo lo contrario. De hecho, en este tiempo ha recibido ayuda de los Servicios Sociales y de supermercado, además del Banco de Alimentos. En estos momentos está en paro y su único cobro es el del Ingreso Mínimo Vital, por el que se le ingresa un total de 373,71 euros.

Actualmente vive en un piso de su hermano, así que no paga el alquiler pero «sí los gastos». El último año fue él quien le ayudó económicamente y por eso también «quiere ir devolviéndoselo».

Él cree que la solicitud de pago «ha prescrito», pero por deferencia a los Servicios Sociales, que, dice, «me han asesorado y siempre tratado muy bien», esta semana tiene cita en la Junta Municipal de Las Fuentes donde presentará un escrito para pedir «la prescripción y si no, un aplazamiento y lo iré pagando poco a poco». Asegura que «me siento obligado a pagar» por el apoyo y la ayuda de los Servicios Sociales».

Por eso, presentará el escrito en la Junta Municipal y ellos «decidirán». Cree M. P. G. que existe una «posibilidad de aplazamiento de unos 6 meses, pero no es suficiente», y señala que puede hacer frente al pago de «unos 30 euros al mes», pero, insiste, en la creencia de que ha prescrito tras 15 años. Esto es lo que también le ha respondido a la solicitud cursada al Justicia de Aragón, que le invita a alegar que «el recibo del IBI ha prescrito, caso de no haber recibido notificaciones del ayuntamiento exigiéndole el pago del referido recibo del IBI» y si no, solicitar el fraccionamiento «acreditando sus circunstancias económicas».

Fuentes del consistorio zaragozano aseguran que, al igual que las multas, los pagos del IBI «no prescriben» y señalan que lo normal es que haya recibido notificaciones en este tiempo.

Búsqueda de empleo

En estos momentos, M. P. G. no trabaja pero «estoy en búsqueda activa de empleo». Tras tres años en lista de espera, acaba de ser operado de unos bultos aparecidos en la cabeza. «Siempre he trabajado de cara al público y daba una imagen mala», señala, al mismo tiempo que tiene claro la edad no es tampoco un punto positivo a la hora de conseguir un empleo. Por eso, tras ser operado y solo a la espera de que se curen las cicatrices, espera conseguir insertarse en el mercado laboral y así, no tener que enfrentarse a una carta de impago.