Alberto Núñez Feijóo ha llegado desde el cara a cara en el Senado con Pedro Sánchez directo a Teruel para protagonizar en apenas 48 horas el segundo mitin del partido en Aragón con presencia al más alto nivel del PP. Ni la formación conservadora ni su presidente ocultan la importancia del voto turolense en la próxima contienda electoral.

"Tres horas de coche para aquí, tres horas de coche para allá, y una hora de mitin en Teruel con mis compañeros: merece la pena", ha defendido el líder conservador, que ha llegado tarde al acto central de la campaña del PP en la capital turolense, pero que ha cumplido su "compromiso" con la alcaldesa y aspirante a la reelección, Emma Buj, y con el alcalde de Zaragoza y candidato a la DGA, Jorge Azcón.

Ante unas 600 personas en la plaza de San Juan en una tarde fresca, el aspirante a la Moncloa ha prometido una "discriminación positiva para una tierra discriminada".

La mejora de las ayudas al funcionamiento de las empresas aprobadas por Europa, los incentivos fiscales al sector primario y la promesa de las infraestructuras pendientes centraron las propuestas para Teruel. Pero de nuevo ha habido tiempo para Bildu y para pedir el voto a los socialistas "avergonzados", a los que "quedaron huérfanos o perdieron a sus hijos por culpa de ETA" y que no aceptan "la ignominia" de las listas de la formación abertzale.

La "España real, la España rural"

Feijóo ha querido dejar claro por qué ha hecho el esfuerzo de ir a Teruel, su segunda visita en cuatro meses. "No concibo una España de primera o de segunda. Para mí, la España real es la España rural: la mayoría de nosotros hemos nacido en la España rural y por eso quiero estar en Teruel, para demostrar que mi compromiso no es solo con las grandes ciudades, sino con todos los pueblos de España", ha empezado, antes de decir que si llega a la Moncloa "Aragón y Teruel van a estar muy presentes".

Por eso, Feijóo se ha comprometido a implementar una "discriminación positiva a favor de una tierra discriminada". "Tenemos que traer servicios públicos a los pueblos, rebajar la fiscalidad en la vivienda, la adquisición de tierras y en el sector primario; conseguir que vengan empresas gracias a una fiscalidad más atractiva y a más ayudas. Tenemos que llegar al máximo de los incentivos que la UE autoriza: el máximo es el 20%. No el 1% ni el 2% que pone Pedro Sánchez", ha prometido Feijóo.

Sin iniciativas novedosas, los líderes del PP ha vuelto a prometer lo ya dicho en la precampaña. El candidato a la DGA ha recuperado su promesa de implantar el grado de Medicina en Teruel.

"Más de 20.000 jóvenes trataron de matricularse en una facultad de Medicina el año pasado, pero había 7.000 plazas. Es decir, 12.000 estudiantes no pudieron matricularse, ¿por qué no van a venir a Teruel? ¡Vamos a montar una facultad de Medicina en Teruel, no solo para los de aquí, sino para que vengan los de fuera!», ha anunciado. "Así se solucionaría uno de los problemas de la sanidad: que no hay médicos", ha concluido Azcón.

La alcaldesa de Teruel ha hecho el discurso más pegado a la calle para tratar de volver a ser la regidora de la ciudad.

"Hace tres meses, Feijóo eligió Teruel para anunciar las medidas contra la despoblación cuando sea presidente del Gobierno. Y vino a comprometerse con el 20% de las ayudas al funcionamiento. Europa nos ha dado una oportunidad de tener un hecho diferencial para crear empleo y atraer población, pero el Gobierno de Pedro Sánchez nos lo está robando con el silencio cómplice del PSOE turolense y sus socios", ha denunciado, criticando que no sabe "para qué se guardarán esa voz propia: para reclamar los derechos de Teruel, no".

Buj ha asegurado que Feijóo "cumplirá" con el incremento de las ayudas al funcionamiento de las empresas "porque es un hombre de palabra". "Pero también porque tendrá una alcaldesa que se lo recordará todos los días", ha avisado. La pelea por la A-40, el impulso al ferrocarril y continuar la apuesta por el turismo son las promesas de la alcaldesa y candidata.