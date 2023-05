El sindicato STEA-i ha advertido de que la Administración educativa "está retrasando, de manera intencionada y con un fin electoralista", la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del acuerdo firmado el pasado 21 de noviembre por los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación y que afecta a la reducción de la carga lectiva del profesorado.

Dicho acuerdo garantiza la reducción de una hora lectiva semanal para el profesorado en general, pasando en primaria de 25 a 24 horas lectivas y en secundaria de 20 a 19, además de otras dos horas de reducción a las personas mayores de 55 años, ha indicado STEA-i en una nota de prensa.

En los próximos días, ha continuado, comenzarán las reuniones de los directores y directoras con personal de inspección para dotar a los centros de un cupo suficiente de docentes que les permita realizar sus proyectos educativos, mantener materias optativas, hacer desdobles, entre otras cosas.

Por el momento, la Administración únicamente "ha enviado a los centros, aunque no a todos, una circular con los criterios generales para la determinación del cupo". Además, estas circulares contienen "errores graves, algunos de los cuales todavía no han sido solventados, como no establecer el inicio de curso para todas las enseñanzas medias y de régimen especial el día 1 de septiembre".

Desde STEA-i han exigido al Departamento de Educación "que deje de jugar con los derechos laborales de sus docentes" y ha reclamado la "inmediata" publicación en el Boletín Oficial de este acuerdo, "tal y como prometieron en Mesa sectorial, donde se dijo que las instrucciones de negociación de cupo se publicarían después, y no antes, del acuerdo de noviembre".

Para este sindicato, el Gobierno de Aragón "sigue en la línea de incumplir lo pactado y retrasar la implantación de mejoras para el profesorado".