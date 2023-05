Lambán acusa a Azcón de "mentir" tras dar datos sanitarios incorrectos

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado Barbastro para lanzar varias promesas electorales en materia sanitaria y ha ofrecido un dato, en su habitual crítica al Ejecutivo de Javier Lambán, que no se ajusta a la realidad.

Ha dicho Jorge Azcón que el Gobierno autonómico "ha cerrado 49 centros de salud" en Aragón, una información que, por equivocación, por desconocimiento o intencionadamente, el líder del PP ha transmitido a pesar de que no es cierta. Poco después el PSOE se ha apresurado a desmentirlo y a defender que "no solo no se ha cerrado ningún centro de salud, sino que se han construido dos esta legislatura".

Pero la espita abierta por la utilización de información que no se ajusta al 100% a la realidad ha abierto una cascada de declaraciones y reacciones que ha durado toda la jornada y ha acabado con el Partido Popular retando a Javier Lambán a un "cara a cara" para "acreditar la veracidad de sus argumentos y proyectos".

Ya en el ecuador de la campaña electoral, los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno de Aragón subieron un peldaño más en la crítica.

Al candidato del PP se le fue el dato. Después matizaron desde su equipo que no se refería a centros de salud "sino a consultorios y puntos de atención continuada" que, no es que estén cerrados, sino que "han cerrado en determinadas fechas por falta de personal". Un matiz nada desdeñable sobre la afirmación inicial.

El presidente aragonés y candidato socialista ha rechazado la "adulteración" y "perversión" de la campaña electoral por parte de Azcón, a quien ha acusado de practicar "de manera sistemática, estructural y absolutamente impute la mentira todos y cada uno de los días de campaña".

"Perversión de la campaña electoral"

"Como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón quiero hacer una denuncia formal ante la adulteración, ante la perversión de la campaña electoral que está perpetrando el candidato del PP, practicando de manera sistemática, estructural y absolutamente impune la mentira todos y cada uno de los días de la campaña", ha denunciado Lambán, que ha pedido acudir "al Instituto Nacional de Estadística y los boletines oficiales del Estado y de Aragón" para comprobar las informaciones.

Desde el PP han replicado con que el presidente aragonés mintió también con los datos sobre despoblación en Aragón. Los populares también negaron la "legitimidad al PSOE para hablar de mentiras después de que Javier Lambán dijera en el debate de Aragón TV que en Aragón no hay un problema de despoblación".

Así, la promesa de Azcón de reducir a 120 días la lista de espera quirúrgica quedó en un muy segundo plano.