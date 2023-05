Los vecinos adelantan el llenado de las piscinas por miedo a los cortes

La piscina se ha convertido desde hace años en el arma perfecta de las comunidades de vecinos para hacer frente al calor. Las altas temperaturas de comienzos de mayo, que ahora dan una tregua, y el temor a que los planes de contingencia de las ciudades limiten el uso del agua han hecho que numerosas comunidades de todo Aragón ya estén llenando sus instalaciones, por miedo a esos cortes. Aunque ser previsor, en este caso, no asegura el chapuzón durante todo el verano.

Beatriz González es administradora de fincas colegiada y desde finales de abril tiene las piscinas como tema estrella de sus conversaciones con los presidentes de las comunidades de las que se encarga. «Todos preguntan y todos tienen prisa por llenar su piscina, pero el asunto no es tan sencillo», comenta esta administradora zaragozana, conocedora «al dedillo» de todas las prácticas que los vecinos intentan aplicar para iniciar su particular verano.

«Quiero dar un mensaje de tranquilidad porque por ahora estos planes de control de agua no contemplan este tipo de restricciones», explica González, en referencia a los tratados de contingencia que ciudades como Zaragoza ya publicaron hace unas semanas. Eso sí, si esas limitaciones al uso del agua acaban llegando, afectarán también a aquellos que hayan querido llenar sus instalaciones antes de tiempo: «No van a poder renovar el agua por lo que tendrán que dejar de usar la piscina».

Mantener una piscina comunitaria no es tan sencillo como llenarla al comienzo del verano y cerrarla cuando el frío vuelva a apretar. El mantenimiento de este tipo de vasos no se limita, tampoco, al uso de productos químicos que depuren el agua y la limpien a diario. Según la normativa del Gobierno de Aragón, las piscinas comunitarias deben renovar al menos el 5% de su agua a diario. Esta forma de gestión no afecta a piscinas particulares, de una sola vivienda.

«La gente debe entender que cuesta lo mismo llenar la piscina la primera vez del año que conseguir renovarla cada día durante toda la temporada», apunta González, que insiste en ese 5% que se debe renovar cada día. «Este uso del agua es muy importante para las comunidades, por lo que deben tener en cuenta cómo van a afrontar todo el verano desde el mismo día que se produce el primer llenado», advierte la administradora de fincas.

González asume que los vecinos pueden «no entender» la necesidad de renovar cada día el agua pese a que se usen compuestos para su limpieza, pero la gestora advierte de que «por muchos productos que se utilicen, llegará a un punto que la piscina no tendrá la calidad del agua que exige la DGA y tendrán que cerrar, siempre y cuando no se pueda hacer esa renovación».

En lo que sí insiste mucho González es en las diferencias normativas entre las piscinas de comunidades de vecinos y las de particulares. «Las primeras son piscinas que tienen un uso muy importante durante toda la temporada y es lógico que tengan unas restricciones mayores», detalla la administradora zaragozana, que centra el tiro en el ácido isocianúrico, causa principal de esa exigente renovación diaria: «Lo segrega nuestro cuerpo y está en nuestra piel, y es el único residuo para el que no se ha encontrado un químico que consiga eliminarlo al completo del agua».

Es fundamental insistir en que todas estas medidas se hacen con objetivos sanitarios, para evitar todo tipo de enfermedades durante el estío. Muchas de ellas se concentran en la piel y, si los vasos no se limpian correctamente, se pueden producir «conjuntivitis o dermatitis», aunque también puede afectar a los trajes de baño, como los bañadores amarillos. «Por muchos químicos que se usen, se debe entender que todo tiene un límite de uso, por eso es tan importante la limpieza del agua», completa González.

El brillo y la transparencia del agua no son los únicos indicadores a los que se debe hacer caso en las piscinas para saber si tienen unas condiciones óptimas para el baño. Hay mucho más, en la química, que se debe investigar para mostrar que puede ser utilizada.

«Que la piscina de nuestra comunidad tenga un aspecto estupendo no significa nada», resume González, que insiste en la importancia de que «las comunidades sean conscientes de la importancia del mantenimiento y que deben cumplir durante toda la temporada los requisitos que se mantienen desde el Ejecutivo autonómico».

El ejemplo que cita González es la de las piscinas con sal, que cada vez se están convirtiendo en más habituales en las comunidades, por su diferente forma de limpieza y gestión. «Tienen el agua salada y por ello el color es algo más turbio, pero cumplen con toda la normativa y son una alternativa interesante», comenta la administradora de fincas.

Pese a que los tambores de sequía resuenan desde hace semanas en todo Aragón, González prefiere mantener su «llamada a la calma» y esperar a que sean las instituciones las que vayan tomando las decisiones. «No adelantemos las acciones por miedo a las restricciones, que ya tendrán que llegar y veremos si afectan a este tipo de consumo», completa la administradora que advierte, una vez más, a los más previsores: «Estén llenas o no, nos afectarán a todos».