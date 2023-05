La lucha por la llegada de la fábrica de baterías para coches eléctricos de Tata sigue abierta. El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró ayer, durante su visita a las obras del macrocomplejo agroalimentario de BonÁrea en Épila, que tanto el Gobierno de España como la DGA siguen trabajando para que la llegada de la gigafactoría a la provincia de Zaragoza sea una realidad. "Hemos tratado de verificar" las informaciones aparecidas en agencias y "puedo decir que el departamento de Economía sigue trabajando con Tata Motors en el intercambio de datos y en otras cuestiones técnicas", subrayó el presidente aragonés, que corroboró, tras mantener una conversación con el ministro de Industria, Héctor Gómez, que "el Gobierno central sigue negociando y hablando con Tata", por lo que la información de aparecida en algunos medios "no obedece a la realidad".

El desmentido de Lambán llega después de que Bloomberg.com publicase que Tata Motors, propietario de Jaguar Land Rover (JLR), se había inclinado por Inglaterra frente a España para instalar una gigafactoría para la fabricación de baterías de coches eléctricos. Los alrededores de Zaragoza son uno de los destinos en los que confía el Ejecutivo de Lambán y la sociedad aragonesa, pero según la agencia especializada Inglaterra llevaría la delantera debido al paquete de medidas de apoyo que habría ofrecido Reino Unido, algo en lo que el equipo del primer ministro Rishi Sunak habría echado el resto. Sin embargo, las mismas fuentes aseguraban que la decisión todavía no está tomada al 100%.

El presidente aragonés consideró que las subvenciones que cada Gobierno pueda ofrecer, así como los aranceles y otras cuestiones que escapan al margen de maniobra que tiene la comunidad pueden ser decisivas en la decisión final. "El escenario es complejo pero que nos trasciende como Gobierno de Aragón". Lambán relató que la DGA lleva desde finales de 2021 inmerso en unas negociaciones que han ido cumpliendo fases e hitos con el fin de responder a todas y cada una de las prescripciones que requería la empresa. Sin embargo, en estos momentos, "la decisión supera con mucho al Gobierno de Aragón". “Hemos hecho todo lo que podemos hacer” porque “cuando se trata de hablar de subvenciones y de magnitudes más relevantes ya no tenemos nada que decir", recalcó .

Mas opciones abiertas

Por tanto, todo sigue en el aire y Tata tendrá que deshojar la margarita en la próxima semana o meses, si bien Lambán recordó que, aunque la incógnita no se acaba de despejar, "siempre he dicho que las opciones de Aragón a ser el espacio receptor de una fábrica de baterías para coches eléctricos no acaba en Tata, ya que hay más opciones con mucha verosimilitud".

En este sentido, indicó que el Gobierno de Aragón lleva trabajando ocho años en la atracción de empresas e inversiones de forma intensas, "mucha de las cuales han tenido éxito, aunque no todas como la fábrica de baterías de Volkswagen", que se irá a Sagunto, recordó. "Pero el que no fracasa es el que no lo intenta", dijo Lambán, al tiempo que enfatizó que "no solo estamos nosotros en el mundo y las decisiones de las empresas no se toman a la ligera, ya que se lo piensan mucho y al final optan por una u otra solución". No obstante, se mostró "satisfecho" porque "casi siempre las cosas han terminado con éxito".