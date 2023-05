Un estudio sobre la relación entre el funcionamiento del tiroides y la salud cardiovascular ha obtenido el Premio de Investigación Final de residencia 2023 del Sector II. El Premio se ha hecho público en el Hospital Miguel Servet con motivo del acto de entrega de orlas y diplomas a los residentes que acaban su formación. El galardón otorgado a la cardióloga Vanesa Alonso Ventura supone un importante reconocimiento al trabajo de investigación que desarrollan los residentes a lo largo de su formación.

El trabajo premiado se titula A Cross-Sectional Study Examining the Parametric Thyroid Feedback Quantile Index and Its Relationship with Metabolic and Cardiovascular Diseases. Se trata de un estudio transversal que relaciona la regulación tiroidea medida por PTFQI, un índice de retroalimentación tiroidea basado en cuantiles, con enfermedades del ámbito metabólico y cardiovascular.

El estudio forma parte de una investigación más amplia que comenzó hace ya años por un equipo del Servet y el IIS de Aragón que definió por primera vez el PTFQI, cuyos valores oscilan entre -1 y +1. En ese momento, los investigadores hallaron una alta prevalencia en diabetes en los pacientes que tenían los valores más altos de ese marcador, pero no se había explorado la asociación con otras patologías. El objetivo del estudio de Vanesa Alonso Ventura fue investigar la relación entre ese índice con la enfermedad cardiovascular.

Para comprender la trascendencia de la investigación actual, es preciso retroceder al inicio de los estudios de los que parte, que ahondan en el funcionamiento del tiroides.

El tiroides es una pequeña glándula generadora de unas hormonas fundamentales para nuestro organismo. Estas hormonas tienen funciones clave, como generar energía, mantener el calor interno, el crecimiento o el desarrollo, entre otras muchas. Las hormonas tiroideas determinan cómo el cuerpo dispone de energía y la gasta y, como son tan esenciales, el organismo dispone de un sistema de regulación para producir más hormonas si es necesario o frenar la producción si ya no hacen falta. El doctor Martín Laclaustra, creador del índice PTFQI, origen de esta investigación, explica que para que la regulación de las hormonas tiroideas sea correcta, el organismo dispone de un sistema de retroalimentación negativa “que funciona como un termostato”, dice coloquialmente. Si se llega a la cantidad de hormona tiroidea precisa, el sistema regulador frena su producción. Si baja la hormona, vuelve a ponerse en marcha. El índice diseñado por Laclaustra permite saber “a cuanto está ajustada la regulación de la producción de la glándula tiroides”, nos aclara precisando que esta explicación es una simplificación de unos mecanismos más complejos.

Este índice, que describe la retroalimentación tiroidea, permite a los clínicos conocer más de los mecanismos de funcionamiento del organismo y comprender como se produce la enfermedad y valorar el tratamiento.

Vanesa Alonso investigó la relación entre PTFQI con la enfermedad cardiovascular en una muestra de pacientes adultos ambulatorios de España. Tras el estudio de una muestra de 6.434 determinaciones analíticas de pacientes asistenciales del Sector II obtenidas durante 3 meses, la cardióloga confirmó que los valores altos del PTFQI se asociaban con mayor prevalencia de diabetes tipo 2 y, además, a mayor hipertensión arterial, mayor presencia de enfermedad coronaria y mayor casuística de fibrilación auricular.

La hipótesis implica que este índice, desarrollado por un equipo zaragozano, pueda servir de marcador precoz de estas enfermedades y así poder realizar intervenciones terapéuticas preventivas basadas en un riesgo real. El estudio confirma que “la resistencia central a las hormonas tiroideas medida por el PTFQI, marcador descrito por primera vez en 2019, se asocia a enfermedades del ámbito cardiovascular”, dice la Dra. Alonso-Ventura, quien matiza, no obstante, que “son necesarios más estudios para confirmar estos hallazgos y que este marcador nos sirva como herramienta preventiva y para monitorizar ciertas patologías”, añade. El trabajo ha sido publicado en Thyroid, revista científica de ámbito internacional.