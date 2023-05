El mitin central de Podemos en Zaragoza ha reunido a más de 300 personas en el Palacio de Congresos de la Expo. Una cita en la que la secretaria general y ministra Ione Belarra, el portavoz nacional y diputado por Zarsagoza en el Congreso, Pablo Echenique y el líder de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, han arropado a los candidatos de Podemos en Aragón el próximo 28 de mayo.

Un acto electoral en el que los dirigentes de la formación morada han hecho hincapié en su eslogan de campaña: "valentía para transformar", recalcando el sello morado tanto en las políticas del Gobierno de España como de Aragón.

Especialmente, en las políticas medioambientales, Diego Bayona y Juantxo López Uralde han sacado pecho de haber detenido las obras de la unión de estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya.

"La lucha ecologista es muy complicada porque se enfrenta a grandes poderes económicos y la montaña no tiene voz, pero en este caso hemos tenido la suerte de que alguien como Diego se ha interpuesto entre esos poderes económicos y la montaña y ha dicho: por aquí no van a pasar. No es fácil hacerlo y no es fácil hacerlo en un Gobierno en minoría", ha ensalzado López Uralde.

No han faltado las críticas al socio de Gobierno socialista en Aragón. "Aquí tenéis un presidente que es negacionista del cambio climático: no lo olvidéis. Que a estas alturas alguien del PSOE defienda que no hay cambio climático para mantener negocios me parece escandaloso", ha añadido el líder de Alianza Verde.

El portavoz de Podemos y diputado por Zaragoza, Pablo Echenique, ha tratado de explicar qué diferencia la papeleta morada del resto de opciones de izquierdas, obviando en Aragón a IU, con quienes gobiernan juntos en Madrid pero compiten en Aragón. Un intento de captar el voto de los indecisos progresistas que aún no han elegido su voto a Podemos.

"Para elegir qué papeleta meter en la urna hay que valorar el qué, el cómo y el quién. Nuestro qué, nuestro proyecto político es querer para la gente que no conocemos de nada lo mismo que para la gente que queremos: una vida digna", ha expresado Echenique.

"Estas elecciones puede haber y hay fuerzas políticas que pueden coincidir con nosotros en el qué y el cómo, pero eso no basta para transformar. Si de verdad queremos el proyecto polítco que se haga realidad,el quién se vuelve lo más importante para que no se quede en papel mojado", ha defendido Echenique.

"Con Teruel Existe compartimos el qué y el cómo bastante. Pero el otro día leía a Tomás Guitarte decir que ellos podrían agobernar con el PP: ¿alquien piensa que se puede gobernar pactando con la derecha corrupta?", se ha preguntado.

"Con CHA se comparte el qué y el cómo. Pero si nos fijamos en el quién, no entendemos por qué la CHA está junto a Compromís y Más País justo a Mustafa***e, que fue condenado por compra de votos en Melilla", ha conrtinuado.

"Y esto me lleva a mi estimado Javier Lambán; compartimos algunos elementos del qué y el cómo, al fin y al cabo compartimos gobierno. Pero pedir que no se acuerde con los aprtidos independentistas es equivalente a pedir una gran coalición de PP y PSOE o del PP y Abascal", ha denunciado Echenique, insistiendo en que Podemos es "la única fuerza que no le pide dinero a los bancos".

El candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha dedicado su intervención para cargar contra el actual alcalde, el conservador Jorge Azcón, a quién ha responsabilizado de que la ciudad esté “cada vez más sucia, más insegura y con la vivienda más cara”. Un alcalde, ha dicho, que “está vendiendo Zaragoza a precios de saldo trocito a trocito a los amigos del PP.

El alcaldable ha animado “al voto progresista” a participar el 28M para “recuperar” la Alcaldía. “Llevo cuatro años queriendo decir esta fresa, que estamos a punto de que Jorge Azcón deje de ser alcalde de Zaragoza y recuperar Zaragoza”, ha declarado Rivarés, confiado en “revalidar un gobierno progresista en Aragón”.

“¿Sabéis qué es el voto útil? Estar en un gobierno que sube las pensiones y el SMI, que aprueba la ley de las familias con escudo social o que para desde dentro canal Roya. El voto útil es solucionar los problemas de la gente. Ese es el voto útil”, ha afirmado tras criticar nuevamente al aquellos “expertos en Instragram, en fotos brillantes y festivas”, en referencia a la candidata del PP al ayuntamiento zaragozano, Natalia Chueca.

El candidato a la Alcaldía también ha criticado a Zaragoza en Común (ZeC), pero sin citarlo, cuando ha afirmado que “no querer formar parte de la solución para solucionar los problemas de la gente es no ser útil, es tirar el voto a la basura”, ha dicho, “por eso soy de Podemos, porque desde los gobiernos se puede transformar la ciudad y Podemos está impulsado la transformación de España y Aragón y mañana lo hará de Zaragoza y eso solo se consigue con fuerzas capaces e ilusionante de cambiar las cosas”.